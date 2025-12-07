"TA KUĆA JE STVARNO UKLETA" Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku

PRVI rezultati istrage tragedije koja je otkrivena u subotu ujutru u porodičnoj kući u blizini „Slobodine“ raskrsnice u Čačku, govore da je Vladimir Čarapić (47) nožem preklao vrat svojoj majci Mili (72), a potom i svom ocu Neđu (79). Zatim je sebi istim sečivom naneo više uboda po grudima i stomaku, a na kraju je prerezao vene leve ruke i tako na smrt iskrvario.

Foto: Tanjug

Zločin se odigrao pre sedam dana

Sam zločin odigrao se, kako saznajemo, još pre šest, sedam dana, ali je policiji slučaj prijavljen tek u subotu ujutru u 9.45 časova. Policijske ekipe sa lekarima Hitne pomoći na terenu su bile nakon desetak minuta. Kada su ušli u kuću, zatekli su tri beživotna tela.

Njihov rođak iz Goražda prvi je posumnjao da se nešto loše dogodilo.

On ih je pozivao mobilnim telefonom danima unazad, ali niko nije odgovarao, a onda su telefoni bili nedostupni. Potom je pozvao policiju, saznaju "Novosti" od izvora bliskog istrazi.

Pošto u dvorištu postoje dve kuće, tela su pronađena u manjoj kući, u takozvanoj letnjoj kuhinji.

Forenzičari su ušli u prostoriju i započeli uviđaj, koji je trajao satima. Pozvan je i Ljubiša Božić, obducent i veštak sudske medicine. Istog dana, po nalogu tužioca, odrađena je obdukcija sva tri leša.

Ocu i majci prerezani grkljani

Nezvanično saznajemo, da je obdukcijski nalaz pokazao da su supružnici imali gotovo identične povrede, odnosno da je oboma prerezan grkljan. Ubica je zatim sebi zadao više manjih uboda nožem po grudima i stomaku, ali te povrede nisu bile fatalne. Onda se rešio da prereže vene na levoj ruci koju je stavio u kuhinjsku posudu i tako iskrvario na smrt.

- Verovatno je da je sin imao nekakve psihičke probleme, ali on, proverom, nije bio lečeni psihijatrijski slučaj. Upravo taj momenat nakon što je preklao roditelje i pošto je sebi prerezao vene i stavio ruku u posudu, najverovatnije kako ne bi isprljao kuću i nameštaj svojom krvlju, govori da je bio u nekakvom nervnom rastrojstvu i da mu je um bio pomračen u trenutku zločina – govori naš izvor.

Stanje u kome su bila beživotna tela odmah su pokazala da se zločin dogodio mnogo ranije. Pošto su bili u kuću u kojoj nema grejanja, a i bilo je hladno, nije se osetio nikakav neprijatan miris.

Čarapići, da podsetimo, nisu živeli u domaćinstvu u kome se dogodila tragedija. Oni su ovde povremeno dolazili iz rodnog Višegrada, a pre više od pet gdina kupili su kuću u Čačku. Imali su dvoje dece – Vladmira i ćerku, koja živi u Italiji. I Vladimir je više boravio u inostranstvu, nego sa njima.

Komšije: Ta kuća je stvarno ukleta

Komšije Čarapića ispričale su za "Novosti" da su bili tihi i stvarno dobri ljudi.

- Nikada ne bismo pomislili da može da im se dogodi tako nešto. Bili su poprilično imućni, kuća im je bila sređena luksuznim nameštajem i stvarima. Ta kuća je stvarno „ukleta“. Na nju je 1999. Godine pala granata, a posle se tu obesio jedan od bivših vlasnika, a sada ova tragedija. Stvarno užas! - rekle su nam komšije.

Obdukcijski nalaz bi trebalo da bude predat tužiocu, čiće slučaj biti zatvoren. Ipak, ostaće zauvek tajna šta je bio motiv Vladimiru da počini ovakav zločin.