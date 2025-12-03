DRAMA U BAČKOM GRADIŠTU: Veliki požar progutao porodičnu kuću

U PORODIČNOJ kući u Bačkom Gradištu, jutros u 8 časova, izbio je požar.

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila objekat površine približno 100 kvadratnih metara. Požar je obuhvatio veći deo kuće, a plamen se proširio i na krovnu konstrukciju.

Brzom reakcijom dežurne ekipe Sektora za vanredne situacije, požar je stavljen pod kontrolu i lokalizovan.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više detalja biće poznato nakon uviđaja.

(Informer)

