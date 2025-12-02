PLANIRAO UBISTVA, ALI I SAM BIO META: Ko je bio Stevan Stamatović, koji je sa Igorom Dedovićem usmrćen u Atini januara 2020.

SAMO dve godine nakon izbijanja krvavog rata između dva kotorska kriminalna klana, 2016. godine u javnosti se pojavilo ime Podgoričanina Stevana Stamatovića. Tada četrdesetogodišnjeg Podgoričanina niko nije povezivao sa mafijaškim organizacijama iz Kotora, već je bio označavan kao jedan od vođa lokalne zagoričke kriminalne grupe koja je policiji bili poznata po više krivičnih dela.

Ova ekipa bila je pod budnim okom istražitelja zbog operativnih podataka da su naklonjeni "škaljarskom klanu". Ipak, nije bilo informacija da su umešani u neki zločin, sve do oktobra 2016. kada je u Beogradu ubijen vođa Partizanove navijačke grupe "Janjičari" - Aleksandar Stanković (29) zvani Sale Mutavi.

- Stanković, prema informacijama koje su dospele u javnost, bio je vođa navijačke grupe "Janjičari" i najbolji prijatelj Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja. Ubijen je 13. oktobra 2016. na raskrsnici Bačvanske i Ulice gospodara Vučića, nedaleko od kapije Centralnog zatvora u Beogradu. Mediji su tada pisali i da je Stanković pre ubistva stigao u teretanu u pratnji telohranitelja koji je, inače, bio čuvar u beogradskom Okružnom zatvoru. Kad je krenuo kući, dvojica nepoznatih napadača su ga sačekala na semaforu i iz "kalašnjikova" ispalila više od 60 metaka u pravcu Stankovića i njegovog telohranitelja, koji je preživeo, ali Aleksandru nije bilo spasa - podseća novinarka Ana Raičković, u razgovoru za dokumentarnu emisiju "Sjenke", koja se emituje na crnogorskoj televiji E.



Saslušavan zbog bombe za Vujotića DOK je Stevan Stamatović (na slici) bio pod budnim okom srpskih bezbednosnih službi zbog operativnih podataka da je pripremao ubistvo tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića, istražiteljima u Podgorici bio je u fokusu zbog sazanja da je umešan u zločine kriminalnih klanova u Crnoj Gori.

- Stamatović je saslušavan u više navrata, naročito kada je 19. februara 2015. godine podmetnuta eksplozivna naprava ispod vozila Milana Vujotića u Bloku 5 u Podgorici i takođe kada je u aprilu iste godine u Budvi ubijen nekadašnji poslanik Liberalne partije Saša Marković. Tada je uzeta izjava i proveravan njegov alibi vezano za ta dva slučaja - kaže penzionisni inspektor Ekan Jasavić.

Istraga ovog zločina srpske istražitelje ubrzo je dovela do Crne Gore. Na spisku onih za koje su bezbednosne službe Srbije imale operativne podatke da su umešani u likvidaciju Stankovića našao se tada i Stevan Stamatović. No, nije ubistvo Stankovića jedino za što su srpske bezbednosne službe verovale da nosi potpis Stamatovića. Tvrdili su da je spremao nešto mnogo teže - da ubije tadašnjeg premijera, danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Srpski mediji u novembru 2016. kao jednu od udarnih vesti, pozivajući se na svoje izvore, objavili su da je Stevan Stamatović planirao ubistvo Aleksandra Vučića, ali i da on stoji iza oružja koje je pronađeno u Jajincima, nedaleko od porodične kuće predsednika Vučića. Istragom je utvrđeno da je Stamatović bio u Jajincima, nedaleko od porodične kuće tadašnjeg premijera, a do tog podatka došlo se analizom baznih stanica - priseća se novinarka Raičković.

Stamatović je odmah preko advokata negirao te tvrdnje, navodeći da je u Beogradu boravio turistički, navodeći da sa ubistvima i pripremama atentata na srpskog premijera i njegovog brata nema ništa. Osim što je tvrdio da nema nikakve veze sa ubistvom Stankovićem, kao ni sa planiranjem ubistva premijera Srbije, on je nazvao "novinarskom maštom" njegovo povezivanje sa "zagoričkim" i "škaljarskim klanom".

Istraga protiv Stamatovića zbog ubistva Stankovića, nikada nije pokrenuta. Istražitelji nisu uspeli da prikupe dokaze i rasvetle ovaj zločin. Godinama kasnije, slučaj ubistva vođe navijača "Janjičari" ponovo će biti aktuelan i to u postupku koji se vodi protiv njegovog prijatelja Veljka Belivuka.

Prvostepeno bio osuđen na 12 godina zatvora zbog stvaranja grupe koja je pokušala da ubije Zekovića



Naime, na suđenju ekipi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića pominjalo se upravo ubistvo Stankovića. Tako je, pre dve godine, u septembru 2023, Aleksandar Nuždić, jedan od svedoka u postupku, rekao da ima saznanja da je Stamatović ubio Stankovića, odnosno da mu je to saopštio jedan od optuženih na Kopaoniku gde su videli Stamatovića.

Kako proizlazi iz tužilačkih predmeta, ali i policijskih podataka, Stamatović je bio visokopozicionirani član jedne od najorganizovanijih i najsurovijih kriminalnih organizacija - "škaljarskog klana". Označen je kao jedan od njihovih glavnih logističara. Njegovo ime u bezbednosnim krugovima nije pominjano samo kao osobe koja je planirala ubistva i učestvovala u tim zločinima, već se znalo da je on i meta. Prema javno dostupnim informacijama, Stamatovićeva likvidacija pripremana je u jeku rata dva suprotstavljena kriminalna klana, početkom 2017. godine.

- U februaru 2017. dvojica Podgoričana su organizovala sačekušu za ubistvo Stamatovića u zgradi u kojoj je on živeo, ali je policija uspela da uhapsi jednog od učesnika i spreči likvidaciju - podseća novinarka Raičković. - Krajem januara te godine nađen je automobil "audi A3", na Malom brdu u Podgorici, a koji je, kako se tada moglo čuti iz istrage, pripreman za likvidaciju Stamatovića. Da li je i ako jeste čija je meta tada bio Stamatović, javnost nikada nije dobila odgovore, ali su događaji koji su usledili došli kao potvrda da se ovaj Podgoričanin plašio za svoju bezbednost.

Vidovića našli obešenog u ćeliji NIJE Stamatović bio jedini koji se našao sa spisku onih koje je trebalo saslušati zbog zločina u Beogradu. Srpske istražitelje je zanimao i njegov prijatelj Milić Minja Šaković, koji će nekoliko godina kasnije postati šef podgoričkog ogranka "škaljarskog klana". U izveštaju srpske bezbednosne agencije, Šaković i Stamatović su označavani kao Stankovićevi egzekutori. Ta njihova operativna saznanja ni skoro deset godina od zločina nisu dokazana. Naprotiv, već godinama mediji objavljuju, pozivajući se na izvore iz istrage, da istražitelji veruju da je Stankovića ubio neko drugi - Saša Vidović koji se prema zvaničnoj verziji događaja, obesio o kvaku zatvorske ćelije, 12. oktobra 2020. godine. Spekulisalo da su ga na to naterali članovi Belivukove grupe, s obzirom na to da je nađen u klečećem položaju. Nakon pada aplikacije "Skaj", koju su koristili pripadnici kriminalnog miljea, otkriveno je da su neki iz ove ekipe, navodno, pokušavali da organizuje Vidovićevo ubistvo. Navodno su mu svakodnvno slali pretnje i "nudili" mu da presudi sam sebi ako želi da sačuva živote svojih najbližih.

Sumnjalo se i da je organizovao ekipu koja je trebalo da usmrti Nikšićanina Radojicu Zekovića, kuma kasnije ubijenog visokorangirnog člana "kavačkog klana" Vladimira Roganovića, zbog čega je osuđen prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici na 12 godina zatvora, dok su saizvršioci Milan Lješnjak i Dejan Deletić dobili po devet i po godina. Aleksandar Bojović i sada pokojni Đorđije Božović osuđeni su tada na po tri i po, a Stefan Balević na tri godine zatvora zbog pripadništva kriminalnoj organizaciji i nedozvoljenog držanja oružja.

- Stevan se u tom postupku nije bio dostupan državnim organima, i on se branio iz daljine. I do samog početka, to je čak i do pravosnažnog okončanja ovog krivičnog postupaka, on je bio nedostupan državnim organima - podseća njegov nekadašnji advokat Damir Lekić.

Zbog presude reagovala je javno Stamatovićeva supruga Mileva ističući da je njen muž osuđen bez ijednog dokaza, a da je tome prethodio višegodišnji policijski i medijski progon.

Usledile su žalbe Apelacionom sudu Crne Gore, ali Stamatović nije dočekao da sud pravosnažno utvrdi da li je organizovao kriminalnu grupu koja je trebalo da ubije Zekovića. Usmrćen je zajedno sa Igorom Dedovićem u januaru 2020. godine u jednom restoranu u Atini, a zbog te likvidacije sada se u čak četiri države sudi Darku Šariću, Veljku Belivuku i drugim optuženima.