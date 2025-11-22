NA NOVOM BEOGRADU LIKVIDIRAN VOĐA NAVIJAČA PARTIZANA IZ ZEMUNA: Tadija (23) i ranije bio na meti

TADIJA P. izrešetan je jutros u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, a policija trenutno obavlja uviđaj

Mladić koji je jutros likvidiran na Novom Beogradu identifikovan je i u pitanju je Tadija P. (23), vođa navijača Partizana iz Zemuna koji je već dva puta bio na meti!

Nepoznati napadač izrešetao je Tadiju P. kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića nakon čega je pobegao. Telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno se obavlja uviđaj i u toku je potraga za ubicom.

- Tadija P. je dva puta izbegao smrt. Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i Tadija P. Napadači su i tada pucali - podseća izvor i dodaje da je Tadija P., kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 30. septembra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u cetntru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju P. - kaže izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.

(Kurir)