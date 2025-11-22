Zločin

PUCNJAVA U BEOGRADU: Jedan muškarac ranjen - odjeknuli raflali na Bulevaru

В.Н.

22. 11. 2025. u 12:08

NA Bulevaru Arsenija Čarnojevića danas oko 11.30 dogodila se pucnjava.

Foto: Novosti

Kako saznaju mediji, na licu mesta nepomično leži jedna osoba. U toku je uviđaj.

Pucnjava se dogodila iza trafike, ka stambenim zgradama.

(Telegraf)

