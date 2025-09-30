PRONAĐENO ORUŽJE KOJIM JE UBIJENA DANKA U VIŠNJIČKOJ BANJI: Forenzičari stigli na lice mesta (VIDEO)
KAKO "Novosti" saznaju na mestu pucnjave u Višnjičkoj banji gde je ubijena jedna, a radnjene dve osobe pronađeno je oružje iz kog je pucano.
Podsetimo, danas oko 15 časova na Slanačkom putu u Višnjičkoj banji došlo je do pucnjave u kojoj je ubijena Danka V. (51), dok su M. Lj. (42) i A. O. (59) zadobili prostrelne rane. M. Lj. je pogođen u levu potkolenicu, a A. O. u levu butinu.
Na lice mesta odmah je izašao dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je u toku uviđaj u jednom od lokala na Slanačkom putu.
Prema prvim saznanjima, napadač je pucao iz vozila, najverovatnije iz kombija, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.
