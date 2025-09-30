Zločin

PRONAĐENO ORUŽJE KOJIM JE UBIJENA DANKA U VIŠNJIČKOJ BANJI: Forenzičari stigli na lice mesta (VIDEO)

В.Н.

30. 09. 2025. u 15:53

KAKO "Novosti" saznaju na mestu pucnjave u Višnjičkoj banji gde je ubijena jedna, a radnjene dve osobe pronađeno je oružje iz kog je pucano.

ПРОНАЂЕНО ОРУЖЈЕ КОЈИМ ЈЕ УБИЈЕНА ДАНКА У ВИШЊИЧКОЈ БАЊИ: Форензичари стигли на лице места (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Podsetimo, danas oko 15 časova na Slanačkom putu u Višnjičkoj banji došlo je do pucnjave u kojoj je ubijena Danka V. (51), dok su M. Lj. (42) i A. O. (59) zadobili prostrelne rane. M. Lj. je pogođen u levu potkolenicu, a A. O. u levu butinu.

Na lice mesta odmah je izašao dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je u toku uviđaj u jednom od lokala na Slanačkom putu.

Prema prvim saznanjima, napadač je pucao iz vozila, najverovatnije iz kombija, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu Krajina živi vječno! (FOTO)

SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)