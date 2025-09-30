IZBO KOLEGU KUHINJSKIM NOŽEM PA POBEGAO IZ SRBIJE: Muškarac se u privatnu bolnicu pojavio sa ranom na ramenu - drama u Surčinu
U PRIVATNU bolnicu na Novom Beogradu juče je primljen državljanin Kine (52) sa ubodnom ranom u ramenu.
Nezvanično, njega je nakon svađe kuhinjskim nožem povredio kolega L.J. (54) koji je pobegao iz Srbije. Incident se dogodio u stanu u Surčinu.
Napadnutom su konstatovane lake telesne povrede. Kako se saznaje, po nalogu Trećeg OJT raspisana je potraga za napadačem.
Da se dogodio incident, policiju su obavesti zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.
Kako se saznaje, policija je našla mesto obračuna, a prema rečima svedoka, napadač i žrtva se poznaju.
(Telegraf.rs)
