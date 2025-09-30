Zločin

IZBO KOLEGU KUHINJSKIM NOŽEM PA POBEGAO IZ SRBIJE: Muškarac se u privatnu bolnicu pojavio sa ranom na ramenu - drama u Surčinu

В.Н.

30. 09. 2025. u 09:18

U PRIVATNU bolnicu na Novom Beogradu juče je primljen državljanin Kine (52) sa ubodnom ranom u ramenu.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Nezvanično, njega je nakon svađe kuhinjskim nožem povredio kolega L.J. (54) koji je pobegao iz Srbije. Incident se dogodio u stanu u Surčinu.

Napadnutom su konstatovane lake telesne povrede. Kako se saznaje, po nalogu Trećeg OJT raspisana je potraga za napadačem.

Da se dogodio incident, policiju su obavesti zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Kako se saznaje, policija je našla mesto obračuna, a prema rečima svedoka, napadač i žrtva se poznaju.

(Telegraf.rs)

