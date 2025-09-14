"SEVALI" ŠRAFCIGER I LOPATA: Tuča na Savskom Vencu
OZBILjAN tuča između dva muškarca dogodila se u nedelju u ulici Koste Glavinića na Savkom Vencu, nakon nesporazuma u saobraćaju.
Tuča se dogodila nekon što je verbalna rasprava eskalirala između jednog od radnika "Gradske čistoće" I. G. (58) i, za sada, neidentifikovanog muškarca.
Prema prvim informacijama, konflikt je eskalirao kada je vozač automobila marke "Fiat Punto" izvadio šrafciger iz vozila i pokušao da nanese povrede radniku "Gradske čistoće".
I. G. je, u pokušaju da se odbrani od napada, lopatom nasrnuo na svog napadača, a u međuvremenu je razbio staklo na njegovom vozilu. Sukob je dodatno eskalirao kada je napadač počeo da gađa radnika kamenjem i ciglama, nanoseći mu povrede u predelu glave.
Nesrećnom radniku "Gradske čistoće" je odmah ukazana lekarska pomoć u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane rasekotine na glavi.
Policija je obaveštena o incidentu i u toku je potraga za napadačem.
Istraga povodom ovog napada je u toku.
(Kurir)
