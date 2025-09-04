Zločin

KINEZ IZBODEN U TUČI: Drama u Beogradu

D.K.

04. 09. 2025. u 21:21

DRŽAVLjANIN Kine (32) povređen je večeras u tuči u Beogradu.

Foto: D. N.

Kako tvrdi, napadnut je nožem, a zbog zadobijenih povreda prevezen je u bolnicu.

Konstatovana mu je ubodna rana na ruci, kao i lakše povrede glave.

(Kurir)

