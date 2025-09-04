KINEZ IZBODEN U TUČI: Drama u Beogradu
DRŽAVLjANIN Kine (32) povređen je večeras u tuči u Beogradu.
Kako tvrdi, napadnut je nožem, a zbog zadobijenih povreda prevezen je u bolnicu.
Konstatovana mu je ubodna rana na ruci, kao i lakše povrede glave.
(Kurir)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
DRAMA U BEOGRADU: Oboren motociklista u centru grada
04. 09. 2025. u 20:10
Potpisani ugovori o izgradnji novih fudbalskih terena u Beogradu
03. 09. 2025. u 14:11
SIN I ŽENA SE OTROVALI DIMOM, OTAC STRADAO: Detalji tragedije u Sremčici
02. 09. 2025. u 10:25
MUŠKARAC NASTRADAO U POŽARU: Dve osobe povređene u Sremčici
02. 09. 2025. u 07:02
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)