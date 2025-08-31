OBRAČUN U BEOGRADU: Mladići izbodeni na Vračaru, obojica hitno prevezena na reanimaciju
NA Vračaru u Kursulinoj ulici noćas se, nepuna tri časa posle ponoći, dogodilo ubadanje nožem.
Teško su povređena dva mladića, saopšteno je u Hitnoj pomoći. Reč je o momcima od 20 i nešto godina. Obojica su prevezena na reanimaciju.
Ekipe hitne pomoći odgovorile su tokom noći na 95 poziva građana, od kojih je 22 bilo na javnom mestu.
Lekare Hitne za pomoć su najčešće zvali hronični, srčani bolesnici i astmatičari.
(Kurir)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
