Zločin

OBRAČUN U BEOGRADU: Mladići izbodeni na Vračaru, obojica hitno prevezena na reanimaciju

Novosti online

31. 08. 2025. u 07:36

NA Vračaru u Kursulinoj ulici noćas se, nepuna tri časa posle ponoći, dogodilo ubadanje nožem.

ОБРАЧУН У БЕОГРАДУ: Младићи избодени на Врачару, обојица хитно превезена на реанимацију

Zoran Jovanović

Teško su povređena dva mladića, saopšteno je u Hitnoj pomoći. Reč je o momcima od 20 i nešto godina. Obojica su prevezena na reanimaciju.

Ekipe hitne pomoći odgovorile su tokom noći na 95 poziva građana, od kojih je 22 bilo na javnom mestu.

Lekare Hitne za pomoć su najčešće zvali hronični, srčani bolesnici i astmatičari.

(Kurir)

