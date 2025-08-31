OBRAČUN U BEOGRADU: Mladići izbodeni na Vračaru, obojica hitno prevezena na reanimaciju

NA Vračaru u Kursulinoj ulici noćas se, nepuna tri časa posle ponoći, dogodilo ubadanje nožem.

Zoran Jovanović

Teško su povređena dva mladića, saopšteno je u Hitnoj pomoći. Reč je o momcima od 20 i nešto godina. Obojica su prevezena na reanimaciju.

Ekipe hitne pomoći odgovorile su tokom noći na 95 poziva građana, od kojih je 22 bilo na javnom mestu.

Lekare Hitne za pomoć su najčešće zvali hronični, srčani bolesnici i astmatičari.

(Kurir)