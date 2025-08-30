"ONA JE INAČE DIVNA OSOBA, PROVELA JE DETINJSTVO U ZVEČANSKOJ" Oglasio se suprug Aleksandre (19) koja je ostavila bebu ispred kontejnera

SAŠA P. (20) suprug Aleksandre P. (19) koja je svoju novorođenu bebu ostavila pored kontejnera u Zemunu pričao o onome što je zadesilo njihovu porodicu.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kroz suze i u neverici, Saša P. započinje svoju priču opisivanjem dana u kom je njegova supruga Aleksandra P. odlučila da njihovu novorođenu bebu ostavi u kesi pored kontejnera.

- Ležali smo u kući, deca su se izgrala i ja sam zaspao. Ona je inače dobra, draga osoba, baš je divna. Posvađali smo se jer je moja ćerkica Maša iščupala zaštitnu kockicu iz struje. Uzela je to odmah detetu iz ruke i sklonila je dete da ne bi stavila ruke u struju, a ja sam joj rekao ''ljubavi, molim te, povedi više računa o detetu dok ja spavam,'' ona je na to rekla da moram i ja da budem uz nju. Rekao sam dobro, ali dok ja spavam da mora više ona da vodi računa i tu smo se posvađali. Oboje smo se uplašili zbog deteta, sve je to prošlo, ali smo mi nastavili da se svađamo - priča Saša i dodaje da mu je delovalo da Aleksandru nešto muči nakon porođaja:

- Seli smo da razgovaramo, ona je divna osoba i dobra je majka, ali otkako se porodila nju kao da je nešto mučilo, a da nije htela da mi kaže. Ona je bila srećna kada se porodila, majka je dvoje dece i sve je bilo u redu.

Provela detinjstvo u Zvečanskoj

Kako nam je Saša rekao, njegova supruga nije imala ni oca ni majku i ceo život je provela u domovima.

- Dogovorili smo se da detetu damo ime Sandra, tako su je zvali u domu. Ona nije imala roditelje, odmalena je u Zvečanskoj i ceo život je provela po domovima, ali ja ne želim da moja deca provedu po domovima ceo život - priča u suzama Saša P. i dodaje:

- Mi se stvarno trudimo oko dece, da imaju da jedu, piju, da budu lepo obučena, da ih prošetamo, vodimo u park, igramo se sa njima, svuda ih vodimo. Ja kada sam saznao da se porodila ja sam toliko bio srećan da ne mogu da vam opišem, a kada sam video da je beba pored kante, kada su mi policajci pokazali, počeo sam da se tresem. Ne znam šta joj je bilo, ona je draga i dobra majka. Možda je upala u postporođajnu depresiju.

Nije bila u stanju da govori

Saša ističe da kada su njegovu suprugu našli u prodavnici dok je kupovala potrepštine za decu i kuću i upitali je da li zna šta je uradila, da je izgledala kao da nije svesna onoga što se dešava.

- Nisu nam dali da pričamo, samo me je pogledala, videla kako plačem i spustila glavu. Kada su je pitali da li je svesna šta je uradila, rekla je da nije. Kao da nije bila u stanju da im odgovori šta se desilo - priča on i nastavlja:

- Pokazali su mi snimak i pitali me da li je to moje dete, ja sam rekao da nije. Onda sam ih zamolio da pogledam još jednom, oni su mi jedno 20-30 puta dali da pogledam snimak, da ja budem siguran da li je to moje dete... Ja kada sam prepoznao moju malu bebicu, ja sam bio u šoku, tresao sam se, nije mi bilo dobro. Samo mi nije jasno šta joj se dogodilo, zašto je tako reagovala. Ona kada je bila mala nije imala pažnju, ona ne zna šta su očinska i majčinska ljubav. Ja sam joj bio i brat i drug i muž...

Maja Miladinović (51) šetala je psa i hranila je mačke u naselju kada je začula plač, mislila je da se maca zaglavila negde, a kada je prišla našla je dede u kesi i spasila ga.

- Voleo bih da vidim ženu koja je pronašla bebu i da joj se zahvalim na svemu - kaže nam Saša.

Za kraj, Saša P. u suzama govori da bi najviše sada voleo da mu se deca vrate.

- Jedno dete je u bolnici, sve je dobro sa njom. Maša je u Zvečanskoj. Voleo bih da mi se deca vrate, ja nisam imao detinjstvo, ako meni moj otac nije pružio lepo detinjstvo, ja želim da ga pružim svojoj deci. Radim na građevini kako bi moja deca sve imala... - zaključuje otac nađene bebe.

(Informer)