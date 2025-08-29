BEBA JE BILA U ZATVORENOJ KESI, UMOTANA U ĆEBE Ispovest žene koja ju je pronašla: "Čula sam zvuk, mislila sam da je maca"
MAJA Miladinović pronašla je bebu pored kontejnera u Dunavskoj ulici u Zemunu dok je hranila mačke.
Maja je za Informer ispričala da je šetala psa i stala da nahrani mačke kada je čula neki zvuk, za koji je najpre mislila da je mjaukanje.
- Čula sam neki zvuk, to nije plač, mislila sam da je neko mjaukanje. Pomislila sam da je maca koja se sakrila iza kontejnera. Želela sam da je pronađem i nahranim, međutim taj zvuk je prestao. Taman sam mislila da mi se učinilo kad je počeo opet - rekla je Maja i navela da je prošla iza i u grmlju videla zatvorenu kesu.
- Mislila sam da se maca zavukla i da ne može da izađe, uzela sam kesu i videla tirkizno ćebence. Kada sam otvorila, unutra je bila beba. Devojčica je - rekla je Miladinović, još pod utiskom.
Dodala je da je odmah pozvala hitnu pomoć i da su oni brzo stigli.
Po dolasku medicinske ekipe ova gospođa je objasnila kako se sve odigralo, a na pitanje doktorke da li je ona dobro, rekla je začuđeno:
- Ja sam dobro, samo sam šokirana - dodala je.
Beba, za koju su mediji naveli da je stara sedam dana je u svesnom stanju prevezena u KBC Zemun, gde je pregledaju lekari.
(Informer)
Preporučujemo
PORED KONTEJNERA U ZEMUNU PRONAĐENA BEBA: Građani zatečni
29. 08. 2025. u 08:50
"DETE, VADITE DETE, POD AUTOBUSOM JE": Očevici opisali stravičnu scenu u kojoj je stradala tinejdžerka (15) u Zemunu
28. 08. 2025. u 16:06 >> 16:39
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)