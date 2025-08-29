Zločin

BEBA JE BILA U ZATVORENOJ KESI, UMOTANA U ĆEBE Ispovest žene koja ju je pronašla: "Čula sam zvuk, mislila sam da je maca"

В.Н.

29. 08. 2025. u 11:16

MAJA Miladinović pronašla je bebu pored kontejnera u Dunavskoj ulici u Zemunu dok je hranila mačke.

Foto SK

Maja je za Informer ispričala da je šetala psa i stala da nahrani mačke kada je čula neki zvuk, za koji je najpre mislila da je mjaukanje.

- Čula sam neki zvuk, to nije plač, mislila sam da je neko mjaukanje. Pomislila sam da je maca koja se sakrila iza kontejnera. Želela sam da je pronađem i nahranim, međutim taj zvuk je prestao. Taman sam mislila da mi se učinilo kad je počeo opet - rekla je Maja i navela da je prošla iza i u grmlju videla zatvorenu kesu.

- Mislila sam da se maca zavukla i da ne može da izađe, uzela sam kesu i videla tirkizno ćebence. Kada sam otvorila, unutra je bila beba. Devojčica je - rekla je Miladinović, još pod utiskom.

Dodala je da je odmah pozvala hitnu pomoć i da su oni brzo stigli.

Po dolasku medicinske ekipe ova gospođa je objasnila kako se sve odigralo, a na pitanje doktorke da li je ona dobro, rekla je začuđeno:

- Ja sam dobro, samo sam šokirana - dodala je.

Beba, za koju su mediji naveli da je stara sedam dana je u svesnom stanju prevezena u KBC Zemun, gde je pregledaju lekari.

(Informer)

