RASPEĆE VUČIĆA FITILJ ZA NASILJE: Da li su performansom blokadera u Nišu namerno pređene sve granice dobrog ukusa i regularne političke borbe

SCENA sa protesta u Nišu na koji su pozvali deo blokadera i opozicije - lutka sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, postavljena u simboličnoj predstavi raspeća uz natpis "novomučenik" - otvorila je novu rundu političkih, društvenih, ali i bezbednosnih tenzija u zemlji, posebno posle informacija o hapšenju osumnjičenih iz Kraljeva za planiranje državnog udara i atentat na šefa države i članove njegove porodice.

Ono što su organizatori skupa nazvali "performansom", predstavnici vlasti jasno su označili kao radikalizaciju govora mržnje, upozorili da je pređena granica političke borbe i da ovakve poruke mogu imati ozbiljne posledice.

Sagovornici "Novosti" ukazuju da je kampanja dehumanizacije Vučića poprimila opasne razmere, a da se, u najmanju ruku, neukusnim aluzijama poput ove sa skupa u Nišu, koji je pritom još nazvan "Država, to smo mi", dodatno produbljuju podele i podstiče nasilje.



Predsednik Vučić poručio je da je "čast i obaveza boriti se za Srbiju", kao i da je "biti raspet na krst, od najgorih u Srbiji, ponos i podstrek za još snažniju borbu".

- Ne protiv njih, već za našu Srbiju - poručio je predsednik, aludirajući na organizatore i učesnike protesta.

Povodom najnovijih pretnji Vučiću, reagovao je i premijer Đuro Macut, koji je najoštrije osudio "jezive i sramne prizore koji nemaju nikakve veze sa političkim protestom":

- Razapinjanje lutke sa likom predsednika prevazilazi granice svake satire i predstavlja otvorenu dehumanizaciju i poruku mržnje koja može da podstakne nasilje.



- Svako ima pravo da kritikuje vlast, ali niko nema pravo da ugrožava bezbednost, dostojanstvo i osnovna ljudska prava - naveo je Macut.

On je uputio punu i nedvosmislenu podršku Vučiću, a sve političke aktere i organizatore protesta pozvao da preuzmu odgovornost za poruke koje šalju javnosti. Poručio je da su nam potrebni smirenost, poštovanje i dijalog, jer se Srbija ne gradi mržnjom, već odgovornošću i zajedništvom.

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević rekao je da je opsesija i jedini cilj blokadera kako ubiti predsednika Vučića.

- Monstrumi svaki dan pokazuju da je njihova opsesija i jedini cilj kako ubiti Vučića. Za razliku od njih, koji građanima nude mržnju, pretnje i lopovluke, kao kad su bili na vlasti do 2012. godine, predsednik Vučić je garant mira, stabilnosti i napretka Srbije u ovim teškim i izazovnim vremenima. Znaju to građani Srbije i zato svim srcem i svom snagom stoje uz našeg predsednika.

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je da je zgrožen scenama iz Niša.

- Vidite u kom pravcu oni izazivaju unutar zemlje nestabilnost. I ja se nadam samo da ćemo i sa tim završiti pre ili kasnije na izborima, onako kako i treba. Imam slogan - "Mir, stabilnost, Vučić - Rat, nestabilnost, blokaderi".

Ukazao je i da su učesnici protesta u Nišu doneli razapetu lutku sa slikom predsednika Vučića tokom najvećeg i najdužeg posta, koji se završava praznikom Vaskrsenja.

- Pa kakve to posledice može da ima u ovoj zemlji? Kada neko ko vidi tako nešto, kome je stalo do toga što je pravoslavni Srbin, ko vodi računa o tome i voli to, kako može da reaguje kad tako nešto vidi, nego da reaguje burno i da izazove reakciju - rekao je Jovanov i podsetio da su "blokaderi pre dve nedelje proganjali patrijarha i mitropolita SPC" u Novom Sadu na svečanoj akademiji povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske.

Hteo da veša i nabija na kolac ZBOG sumnje da je pre nekoliko dana na društvenim mrežama uputio pretnje policijskim službenicama iz Bujanovca, uz jezive komentare i na račun predsednika Republike, ministara i generala, uhapšen je P. S. (58) iz Gnjilana.

On je juče saslušan u Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je zatražilo da mu se odredi pritvor. Uhapšen je u akciji policije iz Vranja i Bujanovca jer je na društvenim mrežama "Fejsbuk" i "Instagram" na svom profilu objavio više slika sa profila dve policijske službenice. U jednoj od objava ispod fotografije na kojoj je jedna od policijskih službenica I. T. sa svojom maloletnom kćerkom, nalazi se komentar da je "predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić - čipovani homoseksualac" i da bi ga, kako je naveo, "nabili na kolac, obesili naglavačke na čekrk, rastrgli i spalili na lomači u prevratu u Srbiji, policiji i narodu sprema masovne grobnice".

U objavi se takođe pominju i drugi komentari u vezi sa ministrima u Vladi, kao i pojedni generali. Osumnjičeni je uhapšen zbog krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Analitičar Srđan Graovac kaže, za "Novosti", da smo do sada iz blokaderskih krugova imali sistemsko generisanje mržnje, naročito prema predsedniku, ali i svakome ko pripada istoj političkoj opciji kao on:

- Vučić je neko koga smatriju nosiocem i uticaja i vlasti u zemlji. Zatim se išlo putem dehumanizacije, sa ciljem da se i predsednik i svi oni koji ga podržavaju prikažu kao neko ko je manje vredan od ostalih i kako je sa njima svaki obračun dozvoljen. A ovo što se desilo u Nišu je nešto što bismo mogli nazvati čistim satanizmom.

Graovac kaže da ga "razapinjanje Vučića", nažalost, nije iznenadilo, jer smo u prethodnom periodu imali i konstantne napade na SPC, na crkvene velikodostojnike, na vladike:

- To rade upravo oni kojima ništa nije sveto ili oni koji su po svom ličnom opredeljenju satanisti, pa im crkva kao takva po prirodi smeta. Meni ovo jednostavno, ponavljam, deluje kao čist satanizam. Možda bi to u nekim drugim okolnostima delovalo čak i pomalo bizarno, ali ne, mislim da ovde ima jasnu političku konotaciju, gde se u stvari personifikuje želja za obračunom sa celom državom, želja za njenim urušavanjem, samim tim i obračun sa crkvom, predsednikom. Kroz jedan simboličan prikaz pokazana je želja da se uruši ceo sistem, i vrednosni i politički, na kom počiva naša država.

