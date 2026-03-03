CNN OBJAVIO ŠOK PODATKE: Isplivali satelistski snimci nuklearnog postrojenja u Iranu, nije dobro

SATELITSKE fotografije kompanije za prostornu obaveštajnu delatnost "Vantor", snimljene u poslednjih 48 sati, prikazuju značajnu štetu na nuklearnom postrojenju u Natanzu, najvećem iranskom centru za obogaćivanje uranijuma i jednoj od najosetljivijih vojnih lokacija u zemlji, pokazala je analiza snimaka koju je sproveo CNN.

Foto Tanjug/AP

Kako je prikazano na snimcima, pogođeno je veliko skladište i dve manje dvospratne zgrade koje su služile kao pristupne tačke za radnike i vozila za pristup podzemnim objektima.

Ovaj vizuelni dokaz protivreči tvrdnjama šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafaela Grosija, koji je ranije rekao da "nema naznaka" o oštećenju iranskih nuklearnih postrojenja, ističe CNN.

"Nemamo indicije da je bilo koje od nuklearnih postrojenja oštećeno ili pogođeno", naveo je on i dodao da IAEA nastavlja sa pokušajima da stupi u kontakt sa iranskim regulatornim organom za nuklearnu energiju putem Centra za incidente i vanredne situacije IAEA, prenosi AP.

Iako šteta na objektu izgleda relativno mala, ona je manja u poređenju sa dva američka napada na istu lokaciju u junu prošle godine, kada su američke snage koristile municiju za uništavanje bunkera i krstareće rakete.

Iranski ambasador pri Međunarodoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) Reza Nadžafi rekao je juče da je tokom američkih i izraelskih vojnih operacija protiv Irana pogođen veliki iranski nuklearni kompleks Natanz.

"Ponovo su juče napali iranska mirnodopska nuklearna postrojenja koja su pod međunarodnim nadzorom", rekao je Nadžafi novinarima na sednici Upravnog odbora IAEA, koji ima 35 članica, prenosi Al Arabija.



(Tanjug)