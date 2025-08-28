UŽAS U BULEVARU DESPOTA STEFANA: Pronađeno telo u stanu

ŽALBU Višeg tužilaštva u Pančevu na odluku da se maloletnik Miloš V. (17), osumnjičen za pokušaj ubistva dečaka Maksima S. (15) u parku u Pančevu, pusti da se brani sa slobode, usvojilo je Veće za maloletnike Višeg suda u Pančevu i kako saznajemo ukinulo to sudsko rešenje, kojim je rečeno da je pritvor neosnovan i vratilo predmet sudiji Višeg suda za maloletnike na ponovno odlučivanje.