Zločin

UŽAS U BULEVARU DESPOTA STEFANA: Pronađeno telo u stanu

В.Н.

28. 08. 2025. u 11:11

U BEOGRADU u stanu u Bulevaru despota Stefana nađeno je telo bez znakova života.

УЖАС У БУЛЕВАРУ ДЕСПОТА СТЕФАНА: Пронађено тело у стану

D. Novković

Uzrok smrti još nije poznat.

Čekaju se rezultati obdukcije. 

Policija i tužilaštvo obavešteni su u subotu da se u stanu nalazi osoba koja ne daje znake života i jedna stara i u teškom stanju, prenosi Telegraf. 
 

