MUŠKARAC POKUŠAO DA UBIJE BIVŠU DEVOJKU U ZEMUNU: Zaleteo se kolima u nju, pa zapucao iz oružja
PRAVA drama odigrala se jutros u Zemunu, u Ulici cara Dušana, kada je muškarac pokušao da ubije svoju bivšu partnerku.
Kako prenose mediji, sve se dogodilo jutros nešto pre 8 časova u Zemunu.
Muškarac je prvo svojim vozilom marke "BMW" pokušao da udari u vozilo u kojem je bila njegova bivša devojka, ali u tome nije uspeo.
Nakon toga je potegao oružje i iz njega ispalio hice u pravcu vozila u kojem je devojka sedela.
Prema prvim informacijama, u napadu nema povređenih lica.
U toku je uviđaj.
(Telegraf)
