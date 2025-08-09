Zločin

MUŠKARAC POKUŠAO DA UBIJE BIVŠU DEVOJKU U ZEMUNU: Zaleteo se kolima u nju, pa zapucao iz oružja

Новости онлине

09. 08. 2025. u 10:18

PRAVA drama odigrala se jutros u Zemunu, u Ulici cara Dušana, kada je muškarac pokušao da ubije svoju bivšu partnerku.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Kako prenose mediji, sve se dogodilo jutros nešto pre 8 časova u Zemunu.

Muškarac je prvo svojim vozilom marke "BMW" pokušao da udari u vozilo u kojem je bila njegova bivša devojka, ali u tome nije uspeo.

Nakon toga je potegao oružje i iz njega ispalio hice u pravcu vozila u kojem je devojka sedela.

Prema prvim informacijama, u napadu nema povređenih lica.

U toku je uviđaj.

(Telegraf)

