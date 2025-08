PUCNJAVA U BARSELONI POVEZANA SA UBISTVOM KNEŽEVIĆA? Vujošević se oporavlja od zadobijenih povreda

U BOLNICI u Barsloni od teškog ranjavanja oporavlja se Predrag Vujošević (50) zvani Marko, dobro poznat svetskim policijama kao jedan od vođa čuvenih "Pink Panteri".

Kleine Zeitung via AP

Na njega je pucano u subotu uveče oko 23.30 sati dok je šetao psa, a napadač ga je pogodio u grudni koš. Španski mediji navode da je Vujošević državljanin Srbije, rodom iz Crne Gore.

Tamošnja policija je navela da,iako ranjen, Vujošević je sam uspeo da stigne do bolnice. Za pucačem se i dalje traga. Novinari navode i da je žrtva pucnjave nedavno izašla iz zatvora, gde je služio kaznu zbog optužbi da je sa pojedinim, navodno, pripadnicima "škaljarskog klana", učestvovao u krijumčarenju nekoliko stotina kilograma kokaina.

Španski novinari, pozivajući se na svoje izvore iz policije, navode da postoje indicije da se ova pucnjava poveže sa ubistvom Filipa Kneževića, koje se dogodilo pre tri nedelje, takođe u Barseloni. On je livkidiran kasno uveče u ulazu zgrade gde je u poslednje vreme živeo.

Vujoševića je španski sud osudio na šest godina zatvora i novčanu kaznu u iznosu od 15 miliona evra zbog šverca skoro pola tone kokaina. On je 2021. uhapšen na Kanarskim ostrvima gde je, kako su tvrdili mediji, čuvao drogu i to za "škaljarce". Kada je policiija upala u vilu on je iskočio kroz proizor, ali je ipak uhapšen. Tada je španska policija pronašla 408 kilograma kokaina, čija je vrednost procenjena na 14,4 miliona evra, kao i pola miliona evra u gotovini.

Kako piše španski "El Pais", tada su uhapšena četvorica pripadnika "škaljarskog klana" na Kanarskim ostrvima zbog sumnje da su organizovala šverc kokaina iz Južne Amerike koji su kasnije distribuirali lokalnim bandama. U policijskoj operaciji "Kobe-Fantom" zaplenjeno je 408 kilograma kokaina, 413.000 eura, luksuzna jahta, kao i 12 kripotvanih telefona, dokumentacija o kriminalnim poslovima, različiti elektronski uređaji.

- Oni su se nastanili na Kanarima u oktobru 2020. i iznajmili su više luksuznih vozila kako bi izbegli bilo kakav nadzor - navode tamošnji mediji. - Ova grupa je, inače, bila pod prismotrom policije od novembra 2020. godine, kada su u dva navrata pokušali da operu više od 400.000 evra.

Inače, Vujoševića su svojevremeno svetsk epolicije označavale kao glavnog šefa "Pink pantera", koji osmišljava pljačke i vrbuje kradljivce za razbojništva. Navodno, pridružio se "škaljarcima" posle izlaska iz zatvora u Francuskoj, gde je služio kaznu za razbojništvo. Vujoševićevo ime vezivalo se za neke od najvećih pljački u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj i Švajcarskoj.

Prema operativnim podacima evropskih, ali i svetskih policija, većina "Pink pantera" se, u međuvremenu, preusmerila na druge poslove, većinom sa one strane zakona. Dobar deo njih uplovio je u krijumčarske vode, i to posebno kada je reč o kokainu.

Pridružili su se već postojećim klanovima i novac zarađen pljačkama ulažu u nabavku i organizaciju velikih tovara iz Južne Amerike ka Zapadnoj Evropi. Španske luke su postala važna čvorišta gde se vrši pretovar i dalja distribucija.

"PANTERI"

KRADLjIVCI dragulja, skupocenih satova i luksuznog nakita "Pink panteri" dobila su ovo ime posle krađe iz juvelirnice "Graf" u Londonu. Ovo spektakularno razbojništvo, navodno, predvodio je upravo Vujošević. Londonski mediji su izveštavali da su 20. maja 2002. odneti dijamanti vredni 27 miliona evra. Vujošević je uspeo da izbegne to hapšenje, ali je već krajem 2003. godine "pao" u Nemačkoj.