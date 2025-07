CETINJANIN ZA KOJIM JE RASPISANA POTERNICA ZBOG ZLOČINA NA KRFU UBIJEN U ŠAPANIJI: Kneževiću sačekuša u Barseloni ?

U širem centru Barselone u utorak popodne je, navodno, ubijen Cetinjanin Filip Knežević (36), za kojim je nekoliko država, među kojima je i Srbija, raspisalo crvenu Interpolovu poternicu.

Foto: Profimedia

Identitet žrtve, koja je kod sebe imala falsifikovana španska lična dokumenta, još se utvrđuje. Na osnovu dosadašnjih prikupljenih podataka, veruje se da je reč o Kneževiću, koga bezbednosne službe svrstavaju u sam vrh "kavačkog" kriminalnog klana.

Pucnjava se, kako navode mediji u Španiji, dogodila oko 16,25 u pešačkoj zoni u Ešampleu. Napadač je prišao žrtvi sa leđa i ispalio više hitaca. Kada je žrtva pala, napadač joj je pucao u glavu, a potom pobegao. Telo ubijenog, nađeno u hodniku jedne stambene zgrade, a sa spoljne strane bio je vidljiv trag metka na staklu ulaznih vrata. Prema pisanju španskog "El paisa", policija Katalonije započela je istragu kako bi rasvetlila što se dogodilo i ogradila je to područje.

Potvrdu identiteta ubijenog muškarca, čekaju crnogorski istražitelji, ali ne i pripadnici "škaljakrskog" kriminalnog klana. Kako tvrde pojedini stanovnici Cetinja, u utorak u večernim satima čulo se i videlo više vatrometa, a navodno, policija je došla do operativnog podatka da su "škaljarci" slavili zločin u Barseloni. Teško je reći koliko je to tačno.

Inače, Filip Knežević slovi za visokorangiranog člana "kavačkog" kriminalnog klana. Prema navodima optužnice, Knežević je jedan od direktnih izvršilaca egzekucije "škaljaraca" Alana Kožara i Damira Hadžića na ostrvu Krf, 23. jula 2020. godine. U optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) obelodanjena je i tajna komunikacija preko "skaj" aplikacije, a kodno ime Filipovića bilo je - Student.

On je poslao nekoliko svojih fotografija, kao i kopiju pasoša na kojoj je njegova slika, ali su ostali podaci bili lažni. U optužnici se, pored ostalog, navodi da je on u Grčku stigao ilegalno, a da je onda sa Dušanom Jovanovićem, Milošem Jevrićem i Markom Stankovićem, iznajmljenim kvadovima, došao do kuće na Krfu gde su boravili Baranin Kožar i Užičanin Hadžić.

U zasedi su, kako tvrdi tužilaštvo, čekali da se dvojica navodnih "škaljaraca" vrate sa plaže. Kada se "tojota jaris" uparkirala u dvorište, četvorica napadača su prišla belom vozilu i otvorila vatru. Sa dva "škorpiona" i dva pištolja "češka zbrojavka" ispalili su više od 34 metka. Kožar, koji je pogođen sa "najmanje 11 i Hadžić sa najmanje osam hitaca", u glavu i grudi, bili su mrtvi na mestu.

Posle pucnjave, kvadovima su otiši do jedne uvale, odakle su gliserom pobegli sa ostrva. U Srbiji se Kneževiću sudi u odsustvu, a optužnica je rezultat, kako je rečeno, zajedničkog rada istražnih timova Grčke i naše zemlje. Srbija ga potražuje zbog ovog suđenja.

Pucao na novinarku 2018.

Za Kneževićem je zbog više krivičnih dela i Crna Gora raspisala poternice. Jednom od optužnica, koju je podiglo Specijalo državno tužilaštvo (SDT), Knežević se tereti da je 8. maja 2018. godine pucao u novinarku Oliveru Lakić. Hitac u predelu njenih nogu ispalio je ispred zgrade u kojoj novinarka stanuje.

Osim ovih krivičnih dela, Knežević se tereti i da je član kriminalnog "kavačkog" klana koju su formirali Radoje Zvicer, Slobodan Kašćelan i Milan Vujotić, a koja je planirala ubistvo vođe suprotstavljenog "škaljarskog" klana, Jovana Vukotića, tokom njegovog boravka u pritvoru u Spužu.

Nalogodavci

JAVNO tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) navodi da su kriminalnu grupu, koja je, navodno, ubijala po Grčkoj te 2020. godine organizvoali Veljko Belivuk, Darko Šarić i Radoje Zvicer. Nekoliko meseci pre zločina na Krfu, u Atini su, 19.januara, u restoranu ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji su označavani kao visokorangirani pripadnici "škaljarskog" klana.