MLADIĆA GAZILI KOLIMA, PA GA KRVNIČKI TUKLI: Jezivi detalji okršaja u Jakovu zbog duga od 50.000 evra

ŽIVELA sam sa roditeljima u stanu do septembra 2023. godine. Život sa njima ne pamtim po lepom. Retko su se slagali. Nemam lepe uspomene iz detinjstva zbog njihovih stalnih svađa. Nažalost, majka i ja smo imale loš odnos i ceo život me je bolelo što sa njom nisam mogla da uspostavim narmalan odnos. Bila je nekako čudna, ne znam kako to da opišem, nije imala strpljenja nikada.