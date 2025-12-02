SVEDOK ILI UČESNIK GLAVAŠEVIH ZLOČINA: Zakazana presuda Krunoslavu Fehiru

PRVOSTEPENA presuda Krunoslavu Fehiru (50) hrvatskom državljaninu optuženom za krivično delo organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina zakazana je za 10. decembar u Sudu za ratne zločine u Beogradu. On se tereti da je bio pripadnik oružane grupe "Branimirova osiječka bojna", koja je činila zločine nad srpskim stanovništvom u Osijeku 1991. i 1992. godine.

Foto N. Skenderija

Postupajući tužilac Gordana Jekić zatražila je na današnjem suđenju u završnoj reči da se Fehir oglasi krivim. Kako je rekla "BOB" je formirao, organizovao i naoružao Branimir Glavaš radi zastrašivanja i terora nad Srbima, a to dokazuju i iskazi svedoka i okrivljenog.

- Samim pristupanjem toj grupi prihvata se činjenje krivičnih dela. On sam priznaje da je bio deo te grupe od 12.6.1991. do 31.7.1992. godine. Iako je bio maloletan, imao je svest o sukobu. Kaže da ga je otac tamo odveo silom, ali ne kaže kako i zašto se nije suprotstavio, već je ostao više od godinu dana, uprkos zločinima koje je uočio. Kaže da se protivio nečasnim radnjama prema srpskom stanovništvu, progonu, da je prve takve radnje video već posle nekoliko dana u jedinici i da se zbog toga sukobljavao sa starešinama, pa ako se sukobljavao sa nadređenima, kako ga je onda otac naterao da bude tamo - kazala je tužilac.

Ona je navela i da gledajući fotografije u kojima Fehir nosi uniformu, snajpersku pušku drži u rukama, pozdravlja nacističkim pozdravom i na kapi ima slovo "U", za koje se dobro zna šta simboliše, teško se može poverovati da je bio prisiljen i na poziranje za fotografisanje. Ukazujući da uračunljivost optuženog Fehira nije dovedena u pitanje, tužilac Jekić je ipak navela da se za njega kao okrivljenog primenjuje najblaži zakon i da sud ima u vidu da je tada bio stariji maloletnik i njegovu ulogu krunskog svedoka u procesu protiv Branimira Glavaša u Hrvatskoj.

Punomoćnik oštećenih sina i ćerke Čedomira Vučkovića, kojeg su pripadnici BOB-a protivpravno uhapsili, mučili i ubili 31. avgusta 1991. godine u Osijeku, Dušan Ignjatović tražio je da se fehir osudi.

- Vučković je nesumnjivo ubijen, a Fehir je imao učešće u tome. On je i sam to pričao u medijima i rekao da je pucao u njega, a ovde sada tvrdi da je pucao u vazduh. Čedomir Vučković je pogođen sa dva metka. Ovo je bila prilika da se sve utvrdi i razjasni pred sudom, ko je izdao naređenje, ko ga je uhapsio, ko ga je terao da pije kiselinu i šta je bilo sa Đorđem Petkovićem, koji je sa njim držan zatvoren u garaži. Bila je prilika i da se uradi veštačenje i utvrdi da li je Vučković stradao od trovanja kiselinom ili od metka. Krunoslav Fehir nije najodgovorniji za ove zločine, tačno je da je progovorio o njima, ali neki ljudi su ubijeni - kazao je u završnoj reči Ignjatović, navodeći da Hrvatska ne bi priznala nijednu odluku srpskog pravosuđa, apropo prihvatanja kao dokaza u sudu odluke njihovog tužilaštva da odustanu od krivičnog gonjenja Fehira.

Branilac optuženog Bojan Stanojlović kazao je da je Fehir razotkrio zločine u Hrvatskoj protiv pozicioniranih osoba i da je za to trebala neviđena hrabrost. Tražio je da se oslobodi i da mu se ukine pritvor u kojem je već šest meseci.

- On nema veze sa lišenjem slobode, mučenjem i ubistvom dva čoveka. Bio je drugi razred srednje škole kada ga je otac odveo u BOB. Otac je bio autoritet i Fehir tu nije imao šta da se pita, već da ga posluša. U tom uzrastu ne može da ima svest i volju za pripadanje takvoj grupi. On nije bio u akcijama sa ljudima koji su u optužnici, nikoga nije privodio, niti zastrašivao. Može se smatrati samo žrtvom - kazao je branilac Stanojlović.

On je ukazao i da je Fehir godinama dolazio u Srbiju, mnogo puta prelazio granicu, da ovde ima prijatelje i da je činio zločine sigurno ne bi dolazio.

KRUNSKI SVEDOK

KRUNOSLAV Fehir je u završnoj reči rekao da je BOB bio legalna rezervna formacija MUP-a i da je to kolokvijalni naziv, te da odbacuje da su vršili zločine, lišavali i zlostavljali pripadnike srpske nacionalnosti.

- To je činio deo grupe, koji se odmetnuo. Ja sam jedini svedok u Hrvatskoj, koji je javno pričao o egzekuciji ljudi srpske nacionalnosti. Zbog toga sam imao mnogo problema i 16 godina sam bio dislociran iz Osijeka. Presuda Branimiru Glavašu u Hrvtskoj nije ukinuta zbog utvrđenog činjeničnog stanja, ono je nesporno, a u tom procesu ja sam imao status svedoka - kazao je Fehir.

On je dodao i da je 31.8.1991. godine razgovarao sa zatočenim Đorđem Petkovićem, koji je bio priseban i u dobrom stanju.

- Josip Fehir i Branimir Glavaš znaju gde je. Glavaš je rekao da ga treba likvidirati i ja sam tada udaljen, pa ne znam šta je bilo sa njim - kazao je Fehir.