SLOMILI MU VILICU, JEO NA SLAMČICU: Na suđenju za ubistvo u Vrčinu svedočila bivša verenica okrivljenog

NEBOJŠA mi je pričao da mu prete ljudi koji su sada ovde oštećeni, zaboravila sam im imena. Oni su ga i pretukli. Došao je uveče kući sav izobličen. Vilica mu je bila otečena, polomljena, nije mogao da otvara usta, niti da jede, jeo je na slamčicu. Stalno mi je tada govorio da mu prete.

FOTO: N. Skenderija

Ovo je na današnjem suđenju Nebojši Rakiću, okrivljenom za teško ubistvo Dragana Milovanovića i ranjavanje Aleksandra Vlahovića 4.3.2008. godine ispred svoje kuće u Vrčinu, kada su oni došli zbog njegovog novčanog duga prema njima, u Višem sudu u Beogradu ispričala Rakićeva tadašnja verenica.

Ona je kazala da je i tog dana sa njim bila u kući, da nije htela da ode, jer nije verovala da tako nešto može da se dogodi, a on je bio super prema njoj, pa nije htela da ga ostavi. Ipak, pre samog dolaska Vlahovića i Molovanovića otišla je u kuću kod komšinice Radmile.

- Nebojša mi je rekao da idem, bio je jako uplašen. Kod komšinice sam čula zvuka auta kada je došao, nisam ga videla i mislim da nije gasio motor. Čula sam pucanj i legla na pod, ali ne sećam se da li je bio jedan ili više pucnjeva ili rafal. Ta pucnjava je trajala čini mi se sekundu - kazala je svedokinja.

Ona je navela i da je pre toga u ormariću u Nebojšinoj sobi videla pravougaoni, crni šanžer i nešto municije. Odgovarajući na pitanje branioca kazala je da Nebojša nije pričao da će oružjem da reši problem koji ima u vezi novca.

U sudu je kazala i da se boji tih ljudi, da je tada bila devojka i nije o tome razmišljala, a sada kada ima decu brine i za svoj život i za njih, a ti ljudi su ozbiljni momci.

Punomoćnik oštećenih Tanja Damjanović imala je primedbu na iskaz svedokinje, jer je protivrečan onom koji je dala u Višem tužilaštvu 2023. godine, kada je kazala da joj Nebojša nije rekao ko ga je pretukao, niti da zna nešto o tome, a sada posle dve godine se seća svega.

Bivša verenica je rekla da je to tada izjavila iz straha, jer se plašila za sebe.