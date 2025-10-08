OŠTEĆENA NIJE SPOSOBNA DA SVEDOČI: Nastavljeno suđenje braći Panić
SVEDOK oštećena T. K. boluje od teže duševne poremećenosti i nije procesno sposobna da svedoči. Ovo je, kako je rekao sudija Miroslav Bošnjak, zaključak Komisije koja je uradila dopunsko psihijatrijsko - psihološko veštačenje T. K., oštećene koja je u Trećem osnovnom sudu u Beogradu pre nekoliko meseci započela svedočenje, a koje zbog sukoba sa braniocima i burne reakcije i vikanja u sudnici nije dovršila na suđenju Ivanu Zajelcu, braći Urošu i Milošu Paniću, Vuku Stankoviću i bračnom paru Davidu i Sanji Luković, svi okrivljeni za posredovanje u prostituciji.
Tročlana komisija psihijatara i psihologa utvrdila je da ona ima vrlo skučene kapacitete za toleranciju frustracija i slabe kontrole impulsa, pa i na manje provokacije reaguje burno po principu "kratkog spoja". Na sukobe reaguje nepredvidivo i verbalno agresivno i vrlo lako razvija osećaj da se sa njom ne postupa pravedno. Ustanovljena je i visoka unutarpsihička napetost praćena agresivnim nabojem, kao i povremene paranoidne interpretacije, koje joj stvaraju doživljaj ugroženosti i lične nebezbednosti. Sve ovo u kontekstu forenzičke atmosfere sudskog postupka, koji ona doživljava frustraciono, ima trend da raste, što onda kod nje kompromituje funkcionisanje u realnosti, pa zbog toga nije sposobna za davanje iskaza.
Branilac Ivana Zajelca, koji je konkretno okrivljen za zloupotrebu T. K. advokat Nikola Matić zatražio je da na sledećem pretresu predsednik Komisije veštaka Svetlana Nikšić bude ispitana. Ukoliko se ostane pri nalazu da T. K. nije sposobna da svedoči, onda je moguće i da njen iskaz iz istrage dat u tužilaštvu bude izuzet iz spisa predmeta.
Inače, ovo suđenje je došlo praktično do kraja i na sledećem pretresu sredinom januara nakon ispitivanja veštaka održaće se i završne reči i posle toga ostaje još samo da se objavi presuda.
