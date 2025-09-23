OSUMNJIČENI JE OTAC ČETVORO DECE, PETO NA PUTU: Tužilac traži pritvor posle užasne tragedije u Bogatiću

U OSNOVNOM javnom tužilaštvu u Šapcu saslušan je N.D. (32) iz Bogatića, koji je osumnjičen da je u centru tog mačvanskog mesta automobilom, pod dejstvom alkohola, usmrtio ženu i povredio njenog trogodišnjeg sinčića i to skoro pred kućnim pragom.

Foto: V. Mitrić

Tužilaštvo je predložilo da se N. D. odredi pritvor "zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovi krivično delo u kratkom vremenskom PERIODU.

N. D. je, kako je rečeno u OJT Šabac, predhodno u tužilaštvu negirao krivicu, kako su "Novosti" već pisale. Osumnjičeni je komšija nesrećne žene, otac četvoro dece i peto je na putu, a nedavno je izašao iz zatvora.

O pritvoru odlučuje sudija za predhodni postupak Osnovnog suda u Šapcu.