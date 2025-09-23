OSUMNJIČENI JE OTAC ČETVORO DECE, PETO NA PUTU: Tužilac traži pritvor posle užasne tragedije u Bogatiću
U OSNOVNOM javnom tužilaštvu u Šapcu saslušan je N.D. (32) iz Bogatića, koji je osumnjičen da je u centru tog mačvanskog mesta automobilom, pod dejstvom alkohola, usmrtio ženu i povredio njenog trogodišnjeg sinčića i to skoro pred kućnim pragom.
Tužilaštvo je predložilo da se N. D. odredi pritvor "zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovi krivično delo u kratkom vremenskom PERIODU.
N. D. je, kako je rečeno u OJT Šabac, predhodno u tužilaštvu negirao krivicu, kako su "Novosti" već pisale. Osumnjičeni je komšija nesrećne žene, otac četvoro dece i peto je na putu, a nedavno je izašao iz zatvora.
O pritvoru odlučuje sudija za predhodni postupak Osnovnog suda u Šapcu.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
