NEDELJNI HOROSKOP OD 7. DO 13. DECEMBRA: Bik da odloži kupovinu tehnike, Devica otkriva partnerove laži, Jarac potpisuje isplativ ugovor

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 7. do 13. decembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Već 7. decembra očekuju vas dobici preko nasledstva ili nekretnina. Opozicija Merkura i Urana u kućama novca, 10. decembra, donosi vanredne troškove, ali već 11. decembra stižu nove šanse za zaradu i rešavanje finansijskih pitanja, podele bračne imovine, alimentacije, stipendije. Merkur u Strelcu, od 11. decembra fokusira vas na učenje, putovanja ili pravna pitanja.

Ljubav Neptun kreće direktno preko kuće podsvesti, 10. decembra, donoseći vam priliku da pogledate istini u oči kada je reč o nečemu u čemu niste bili dovoljno iskreni prema sebi. Ulazak Merkura u Strelca 11. decembra, donosi neočekivan poziv od osobe koja živi u drugom gradu ili često putuje zbog posla.

Zdravlje Stomačne tegobe.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Početak sedmice donosi uspeh preko javne ili društvene delatnosti. Sjajan dan je 10. decembar kada Neptun kreće direktno a Mesec ulazi u kuću kreativnosti, kada možete da unovčite svoje ideje, naročito u privatnom biznisu. S Merkurom u kući novca, od 11. decembra, rešavate važna finansijska i pravna pitanja. Krajem perioda ne kupovati kompjutere i telefone.

Ljubav Trigon Merkura u sedmoj i Saturna u kući društvenog života, 7. decembra, slobodnima donosi ozbiljniju emotivnu vezu.Spoj Merkura i Lilita u sedmoj kući, 11. decembra donosi prekid prijateljstva ili strastvenu romansu s temperamentnom osobom, dok zauzete očekuju ljubomorne scene, nagli raskid ili razvod.

Zdravlje Problemi u vazdušnom saobraćaju, opasnost od struje.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Merkur u kući posla u trigonu sa Saturnom u kući karijere, 7. decembra, donosi vam prilike za napredovanje i uspeh u javnoj delatnosti. Trigon Merkura s Neptunom, 11. decembra, oko 10 ujutru, donosi profesionalni uspeh kada ćete biti posebno nadahnuti da svoje ideje i snove pretvorite u stvarnost. Večernji sati 11. decembra nepovoljni za trgovinu.

Ljubav Mesec 10. decembra ulazi u kuću privatnog života donoseći vam manje probleme u porodici. Aspekti Venere u sedmoj kući, sredinom perioda donose probleme s partnerom zbog njegove ljubomore, koji se intenziviraju s ulaskom Merkura u sedmu kuću 11. decembra. Budite taktični kako biste izbegli veće rasprave.

Zdravlje Pojačana nervoza 10. decembra. Oprez u saobraćaju.

Rak (21. 6 - 22. 7)

Posao Već 7. decembra, očekuju vas važna finansijska pitanja i dobici preko nasledstva, alimentacije, podele imovine ili stipendije. Opozicija s Uranom u kući neočekivanih okolnosti, 10. decembra, upozorava na probleme na ispitima i kraćim putovanjima. Ulazak Merkura, koji upravlja vašim dogovorima i idejama, u kuću posla 11. decembra donosi sukobe sa saradnicima.

Ljubav Početak perioda donosi obnovu kontakta sa starom simpatijom, a direktan hod Neptuna, 10. decembra, susret s nekim ko živi u inostranstvu. Pošto sve može da preraste u nešto ozbiljnije, nemojte previše idealizovati tu osobu. U vreme poslednje Mesečeve četvrti, 11. decembra, donosite važnu odluku.

Zdravlje Promenite način ishrane.

Lav (23. 7 - 23. 8)

Posao Trigon Merkura u kući privatnosti i Saturna u kući finansija 7. decembra, donosi vam dobitke preko nekretnina. Rođene krajem znaka očekuju problemi s novcem 10. decembra, kada na sreću Neptun kreće direktno kroz kuću finansija i donosi novac preko nasledstva, alimentacije ili podele imovine. Uspeh u umetnosti, privatnoj ili javnoj delatnosti 11. decembra.

Ljubav Aspekti Merkura u kući privatnog života, 10. i 11. decembra, rođenima u trećoj dekadi donose tenzije u porodici, porodične sukobe, reagovanje u afektu, strast. Ulazak Merkura u kuću ljubavi, 11. decembra, kasno uveče, otvara mogućnosti za susret s novim, ali i za obnovu veze sa starim partnerom.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Devica (23. 8 - 23. 9)

Posao Trigon Saturna i vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašom karijerom, 7. decembra, donosi vam uspeh preko javne delatnosti. Zbog opozicije s Uranom, 10. decembra, možete biti skloni nepromišljenim reakcijama. A 11. decembar donosi uspeh na ispitima, preko kraćih putovanja, potpisivanje važnog ugovora, kupovinu automobila ili bolje odnose sa saradnicima i kolegama.

Ljubav Direktan hod Neptuna, planete romantike ali i prevara, preko kuće braka, 10. decembra, donosi svađe s partnerom, zbog otkrivanja laži o njemu. Merkur ulazi u kuću privatnosti gde se već nalazi i Mars, 11. decembra, donoseći nasilje u porodici. Slobodne očekuje nova ljubav, moguć i susret s bivšim partnerom.

Zdravlje Problemi u vazudšnom saobraćaju 10. decembra.

Vaga (23. 9 - 23. 10)

Posao Finansijski uspeh 7. decembra. Neptun kreće direktno preko kuće posla 10. decembra upozoravajući na oprez s kolegama zbog širenja tračeva o vama, pazite šta pričate. Finansijski problemi 10. decembra, ali već 11. decembra posle 10.00, stiže novac zahvaljujući vašoj kreativnosti. Potpisivanje isplativog ugovora, kraći put ili uspešno polaganje ispita 11. decembra.

Ljubav Tokom ovog perioda moraćete da uložite mnogo više truda i napora kako biste situaciju u domu i porodici držali pod kontrolom. Na sreću, 11. decembra, Merkur ulazi u kuću dogovora pa ćete uspostaviti bolju komunikaciju s voljenom osobom i članovima porodice, naročito s braćom, sestrama i rođacima.

Zdravlje Pogrešne dijagnoze. Potražite drugo mišljenje.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao U prvoj polovini perioda, uspeh u privatnoj ili javnoj delatnosti, umetnosti, napredak u karijeri, visokom obrazovanju završavanje posla započetog pre pet godina. Opozicija Merkura u vašem znaku i Urana na Algolu, sredinom sedmice, donosi vam preokret u poslovnim odnosima. Merkur u kući posla, od 11. decembra, fokusira vas na poboljšanje finansijskog statusa.

Ljubav Neptun kreće direktno preko kuće ljubavi 10. decembra donoseći slobodnima ljubav, trudnoću. Opozicija Merkura tik uz Lilit u vašem znaku i Urana u kući braka 10. decembra, donosi velike turbulencije u odnosu s voljenom osobom, razvod, raskid.Bilo bi dobro da zadržite koliki-toliki mir i hladnu glavu.

Zdravlje Pazite se za volanom.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Sa Saturnom u kući privatnosti i Merkurom u kući ideja 7. decembra, bavite se nekretninama ili sređivanjem doma. A 11. decembra vraćaju se stari problemi s nadređenima ili prelazite u privatni ili IT sektor. Aspekti Neptuna u kući privatnog života, 11. decembra ujutru, donose uspeh umetnicima, lekarima, pomorcima, a moguća je i kupovina kuće blizu jezera ili mora.

Ljubav Direktan hod vašeg vladaoca Neptuna preko kuće privatnog života 10. decembra, otkriva vam neke porodične tajne, prevare i laži (na udaru rođeni krajem znaka). Kvadrat Venere u vašem znaku i severnog čvora Meseca u kući privatnosti 11. decembra, otvara vam oči da ste vi zapravo žrtva porodice.

Zdravlje Problemi sa glasnim žicama, štitnom žlezdom, viškom kilograma.

Jarac (22. 12 - 19. 1)

Posao Vaš vladalac Saturn u kući biznisa 7. decembra pravi trigon s Merkurom u kući novca donoseći dogovor o dugoročnom, isplativom poslu. Neptunov direktan hod, posle 10. decembra, donosi šansu da potpišete ugovor koji će vam donositi dobitke na duže staze. Merkur i Uran u kućama finansija, 11. decembra, upozoravaju na vanredne troškove i dodatni oprez sa kreditima.

Ljubav Početkom perioda, slobodne Jarčeve očekuje susret s nekim koga će upoznati u društvu prijatelja. Kontakt ili susret sa osobom koja stiže s puta ili živi u inostranstvu, 10. decembra. Trigon Merkura i Neptuna, planeta flerta i romantike 11. decembra donosi dopisivanje sa mlađom osobom preko interneta.

Zdravlje Potreba za osamljivanjem, posle 11. decembra.

Vodolija (19. 1 - 18. 2)

Posao Merkur u kući karijere u trigonu sa Saturnom u kući posla, 7. decembra, donosi vam novac i napredovanje. Neptunov direktan hod opominje na oprez sa finansijama posle 10. decembra kada vas očekuju i problemi sa ženama na poslu. Aspekti planeta u kući novca i ulazak Merkura u kuću planova, 11. decembra, donose vam finansijski i uspeh preko neke javne delatnosti.

Ljubav Vaš vladalac retrogradni Uran na Algolu, u kući privatnog života, 10. decembra pravi napet aspekt s Merkurom, planetom komunikacije, donoseći vam probleme, svađe i rasprave s članovima porodice. U vreme poslednje Mesečeve četvrti, 11. decembra, bolje izbegnite obnovu veze sa starom simpatijom.

Zdravlje Smanjite unos šećera.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Trigon Saturna u vašem znaku i Merkura, 7. decembra donosi isplativ ugovor, napredak u karijeri. Direktan hod vašeg vladaoca Neptuna preko kuće ličnosti 10. decembra podstiče vašu kreativnost, ali pazite šta pričate. Uspeh u pravnim procesima, na ispitima i putovanjima 11. decembra pre podne. Uveče, Merkur ulazi u kuću karijere donoseći vam sukobe s nadređenima.

Ljubav Nesporazumi s voljenom osobom u vreme poslednje Mesečeve četvrti 11. decembra, kasno uveče. Trigon Neptuna u vašem znaku i Merkura, koji upravlja partnerskim odnosima, 11. decembra, slobodnima nagoveštava romansu u inostranstvu ili na putovanju. Krajem perioda, očekuju vas rasprave i sukobi s partnerom.

Zdravlje Oprez u saobraćaju 9. i 10. decembra.