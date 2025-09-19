OPTUŽNI PREDLOG PROTIV DEVET BLOKADERA: Osumnjičeni su za pozivanje na promenu ustavnog uređenja

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv devetoro okrivljenih zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u vezi sa krivičnim delom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja u saizvršilaštvu.

Foto: Novosti

Optužnim predlogom obuhvaćeni su Luka S. (22) iz Kragujevca, Bojo B. (23) iz Beograda, Lazar S. (21) iz Zaječara, Ivane M. (20) iz Smedereva, Dušana S. (23) iz Beograda, Dimitrija S. (22) iz Niša, Dimitrija D. (25) iz Niša, Nikole P. (22) iz Apatina I Luke D. (20) iz Valjeva.

Postoji opravdana sumnja da su navedeni okrivljeni 20. juna 2025. godine u Beogradu u prostorijama Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i 24. juna 2025. godine u prostorijama Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu po prethodnom dogovoru, pripremali izvršenje krivičnog i organizovali pozivanje da se silom promeni ustavno uređenje, svrgnu najviši državni organi ili predstavnici tih organa.

Na održanim sastancima oni su se, kako se sumnja, dogovarali o aktivnostima koje planiraju za vreme i tokom skupa zakazanog za 28. jun 2025. godine, kada su naveli da je kranji rok za ispunjnje njihovih zahteva - a to su raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i uklanjanje šatora prijavljenog skupa studenata u Pionirskom parku.

Dogovarali su i nasilne akcije koje će preduzeti učesnici skupa ukoliko se ne ispune njihova dva glavna zahteva i to do 21 čas, kada će krenuti sa radikalizacijom protesta i izvršiti blokade na više lokacija u više gradova na teritoriji Republike Srbie i to zgrada Predsedništva Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zatim kancelarije i gradilišta EXPO, rudarskog basena Kolubara u Lazarevcu, stranačkih prostorija Srpske napredne stranke, te prijavljenog skupa u Pionirskom parku.

Takođe su planirali blokadu vitalnih saobraćajnica i užih gradskih jezgra u više gradova Republike Srbije, auto-puteva, mostova, tržnih centara, te ukoliko ni ove aktivnosti ne dovedu do ispunjenja postavljenih zahteva, okrivljeni su dogovorili dodatnu radikalizaciju protesta kroz razne vidove građanske neposlušnosti, paljene kontejnera, postavljanje betonskih barijera i drugih zapreka u cilju sprečavanja funkcionisanja i odvijanja saobraćaja.

Zatim su dogovarali protivzakonite aktivnosti uz tendenciozne i politički obojene govore usmerene protiv nosilaca vlasti sa ciljem animiranja ostalih učesnika skupa da po završenom protestu i oni uzmu učešće u nasilnim aktima usmerenim na objekte najviših državnih insititucija.

Planirali su da tokom održavanja protesta 28. juna 2025. godine u Beogradu isprovociraju reakciju i sukobe policijskih službenika, angažovanih na održavanju javnog reda i mira tokom protesta, sa okupljenim građanima koji bi potom - prema njihovim planovima, prerasli u sukobe jačeg intenziteta, a što bi dovelo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, ugrožavanja bezbednosti građana okupljenih na protestu, policijskih i drugih angažovanih službenika, ali i oštećenja imovine u većem obimu.

Sve ovo je i potvrđeno obzirom da je nakon održanog protesnog skupa došlo do sukoba okupljenih građana sa kordonima policije na više lokacija kojom prilikom su prisutni policijski službenici napadnuti motkama, štanglama, kamenicama i drugim podesnim predmetima uz nanošenje telesnih povreda policijskim službenicima, narušavanje javnog reda i mira u većem obimu uz pričinjenu veliku materijalnu štetu.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom Luki S. produži meru zabrane napuštanja stana, kao i da odredi pritvor Dimitriju D, koji se nalazi u bekstvu.

Optužnim aktom predloženo je da sud nakon održanog glavnog pretresa okrivljene Boja B, Lazara S, Ivanu M, Dušana S, Dimitrija S, Nikolu P. i Luku D. oglasi krivim i da im utvrdi uslovne kazne zatvora u trajanju ne kraćem od 10 meseci sa rokom provere od tri godine.

Za Luku S. i Dimitrija D. predložene su kazne zatvora u trajanju ne kraćem od 10 meseci.