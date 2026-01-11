TRAMP SPREMA NOVI UDAR NA KARAKAS? Stejt department savetovao Amerikancima u Venecueli da odmah napuste zemlju

STEJTdepartment savetovao je sinoć američkim državljanima u Venecueli da odmah napuste tu zemlju zbog bezbednosnih rizika.

Foto: Profimedia

Stejt department je objavio na društvenim mrežama da su međunarodni letovi iz Venecuele nastavljeni, kao i da postoje podaci o grupama naoružanih milicija koje postavljaju blokade na putevima i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Američkim Državama.

"Bezbednosna situacija u Venecueli ostaje fluidna", navodi se u saopštenju, preneo je CBS.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores uhapšeni su početkom januara u međunarodnoj operaciji predvođenoj SAD i prebačeni u pritvor u Njujorku.

(Tanjug)

