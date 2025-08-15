Suđenja

BLOKADER PRIZNAO KRIVICU: Tri godine zatvora i novčana kazna zbog napada na policiju

В.Н.

15. 08. 2025. u 16:31

OKRIVLjENI Žarko P. (46) zaključio je sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu sporazum o priznanju krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu za kaznu zatvora od 3 godine i jedan mesec, kao i novčanu kaznu od 10.000 dinara.

Foto: Profimedia

U skladu sa sporazumom, okrivljeni je priznao da je 13. avgusta 2025. godine oko 00:20 časova na raskrsnici Beogradske ulice i Bulevara kralja Aleksandra vršio nasilje na javnom skupu tako što je u više navrata različitim predmetima podesnim za napad gađao policijske službenike PJP Policijske brigade koji su bili u kordonu i obezbeđivali navedeni skup. 

Sporazum je predat Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju. 

Inače Žarko P. je višestruki povratnik, prethodno tri puta osuđivan. Kako saznajemo, tri puta je osuđivan za dva razbojništva i jednu tešku krađu. Zbog toga mu nije mogla biti izrečena kazna manja od polovine maksimalne.

