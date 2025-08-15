SVI ĆUTE NA MUČENJE SRBA, SRAMOTA ZA UN: Drako Mladić o položaju srpskih haških osuđenika

RUSI su dobro upućeni šta se dešava sa srpskim haškim osuđenicima i kako se krše njihova osnovna ljudska prava. Nije u pitanju samo moj otac, već i drugi - poput Radovana Karadžića, Nebojše Pavkovića, koji je kako sam čuo izuzetno loše, ali ga ne puštaju da se leči na slobodi. To što se radi je sramota za Ujedinjene nacije, a svi znaju šta se dešava.

Foto: V. N.

Ovo je za "Novosti" kazao Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, osvrćući se na izjavu Alekseja Fadejeva, zvaničnika ruskog Ministarstva spoljnih poslova, koji je rekao da je Mehanizan za krivične sudove u Hagu izuzetno okrutan prema Mladiću i drugim Srbima i da je jedini način da njihova prava budu obezbeđena da se oni prebace u zemlju njihovog državljanstva radi odsluženja kazne.

- To jeste rešenje ovog problema, jer bi sankcija koju je sud u Hagu izrekao ostala, ali bi nehumana postupanja prema njima prestala. Nadam se da će ove izjave i ukazivanje na užasan položaj i tretman srpskih haških osuđenika, na šta svi drugi ćute, imati nekog efekta - kaže nam Darko. - To što oni prolaze je klasično mučenje. Pojedini Srbi u zatvorima u trećim zemljama, nisu izašli iz ćelije godinama. Preti im se smrću od strane drugih zatvorenika. Sve to znaju u Tribunalu, koji bi trebalo da im štiti prava, ali se oni time ne bave.

Darko podseća da je određeno da haški osuđenici kazne izdržavaju u trećim zemljama, jer je 1993. godine kada je osnovan Haški tribunal bio rat na prostoru BiH i Hrvatske, pa je Butros Gali, tadašnji generalni sekretar UN, rekao da oni ne mogu da izdržavaju kazne u svojim zemljama dok traje rat, a rata već odavno nema.

- Vidi se potreba nekih zemalja, koje imaju veliki uticaj na Tribunal u Hagu, da se izuzetno surovo postupa prema srbima. Zašto je to tako možemo da nagađamo, ali to je očigledna činjenica, koju niko ne može da ospori. Pogledajte samo položaj Radovana Karadžića i potpuno nehumano postupanje prema njemu. Te zemlje utiču da se krše procedure tokom suđenja, sudovi menjaju sopstvena pravila od slučaja do slučaja. Moj otac je odbijen da bude pušten na lečenje sa obrazloženjem, koje do sada nije postojalo kod drugih, koji su zbog takvih bolesti puštani na slobodu. Godinama su osuđenici izlazili na uslovnu slobodu nakon dve trećine izdržane kazne, što je ustanovljeni evropski standard, a onda se odjednom pre nekoliko godina promenio politički uticaj i više nijedan Srbin ne može da izađe nakon dve trećine - navodi Darko Mladić.

On ukazuje da je mnogo takvih stvari vezanih za haški sud koje nemaju veze sa pravom, već sa politikom.

- Moj otac zvanično nije u samici, ali faktički jeste. On je godinu i po dana sam u sobi, nepokretan u krevetu i ni sa kim za to vreme ne može da razgovara, jer niko ne zna njegov jezik. Oni kažu da on ima odgovarajuću negu, a sada najviše propada od ležanja. Da je u Srbiji u bolnici bio bi rehabilitovan i na nogama. U zatvorskoj bolnici nisu imali tehničke uslove da ga rehabilituju i pored brojnih naših apela i ukazivanja na to, sud je sve ignorisao i držao se svojih floskula. Nadam se da će ovi što su još živi po zatvorima drugih država moći da se vrate u svoju na izdržavanje kazne. Rusi su reagovali u ovom trenutku sa tim predlogom i nadam se da će biti rezultata - kaže nam darko Mladić.

ANTISRPSKI STAV

ALEKSEJ Fadejev je rekao da je predsednica Mehanizma u Hagu Grasijela Gati Santana zauzela licimerni antisrpski stav, navodeći da Mladić nema akutnu terminalnu bolest koja bi poslužila kao osnov za privremeni ili prevremeno puštanje na lečenje. Kazao je da se nad Radovanom Karadžićem u zatvoru u Velikoj Britaniji primenjuje fizičko i psihičko nasilje. Nema odgovarajuću ishranu, koja mu je zbog bolesti neophodna i lišen je mogućnosti da vidi advokate i porodicu, jer im Britanija ne da vize.