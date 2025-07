IMA DA GA UPUCAM U ZENICU OKA: U Beogradu nastavljen postupak protiv grupe sa Vračara

LAKI, ja i Alibeg i ostali smo u ratu s Vušovićem i Markiđanijem. Ja sam im roknuo Krompirka, nemoj da si zucnuo.

ZLOČIN Telo Aleksandra Halabrina zakopano na njivi blizu Sopota, Foto Z. U./privatna arhiva

Nude lovu za mene i Alibega, to je onaj što su ga upucali pre nekoliko meseci, a ja jadan dinara nemam. Trajko nije smeo da prihvati Alibega, pa je prašio neko drugi, a Dekster nudi i za njega i za mene.

Ovako glasi jedna od poruka skinuta sa skaj-aplikacije, koja je juče u Specijalnom sudu u Beogradu prikazana na suđenju kriminalnoj grupi "vračarci". Nju je, prema navodima Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, poslao Aleksandar Halabrin, jedna od žrtava "vračaraca".

U nastavku Halabrin piše:

- Ja više nemam šta da izgubim, ili pukovnik ili pokojnik. Ovo znate ti i Alibeg, ovo je lično, ja ću da ga zviznem, ti spremi pare po dogovoru, u čelo ću ga upucati. Stvar je lična. Ja i Alibeg ćemo da ga ubijemo kao kera, nudi bre lovu za mene, taj neki Dekster sa Kaluđerice.

Prema tvrdnjama iz optužnice, upravo je Dario Đorđević Dekster bio naručilac ubistva Halabrina, koji je usmrćen marta 2020. godine, a čije je telo pronađeno maja iste godine zakopano na jednoj njivi blizu Sopota. Pored Dekstera, kako je pokazala istraga, Halabrin je, navodno, planirao i likvidaciju Slavoljuba Trajkovića Trajka.

Javnosti je nepoznata osoba kojoj je Halabrin poslao ovu poruku na "Skaju". U toj prepisci, ovaj mladić pominje i Nenada Alajbegovića Alibega, na kog je pucano pre nedelju dana u Novom Beogradu.

- Kad neko zapreti mom životu, brate, nema dalje. Pucao sam mu na kola pre sedam dana, nisam znao da je magarac, taj Dekster, bio u kolima. Saznaj mi gde je da ga izbodem u srce - piše u porukama istom sagovorniku, a onda, navodno, dodaje: - Sve ću ih pobiti. To su moji neprijatelji. Laki, Alibeg i ja smo protiv! Dobićeš na "Skaj" sliku Trajka, za ovo što hoće da me ubije, u zenicu oka ću da ga upucam. Mislim na tebe i Trajka kako ću ga ubiti kao kera, pi..a matora.

Đorđević, kome se sudi u odsustvu, jer je osuđen na doživotnu kaznu zatvora u Austriji, saznao je za Halabrinov plan:

- Brate, čekaju me dvojica da me ubiju od večeras u Beogradu, prihvatila posao. Sad nam javili. Nisu škaljari, nije Desko, ili Pazar ili Milutin.Misle da sam u Beogradu. Dići ćemo ih u vazduh.Laza je platio Alibegu i klincu dva konja da me ubiju. Čekamo slike od tog klinca.

Dekster, prema istim prepiskama, 21. marta 2020. obaveštava sagovornika:

- Odrali smo malog ubicu što me čekao, nešto lepo da se desi. Bogu hvala. Otišao je na počinak, nestao.

U sudnici je prikazano i nekoliko fotografija sa "Instagrama".

- To je moj sin - potvrdila je Mara Halabrin, majka ubijenog Aleksandra.

Na jednoj od selfi fotografija sa "Instagrama" Halabrin je u društvu Nenada Alajbegovića Alibega.

Foto privatna arhiva

Đurićeva kažnjena sa 100.000

UPRKOS jasno izrečenom pozivu i upozorenjukrivičnog veća, juče se u Specijalnom sudu u Beogradu, na suđenju optuženim pripadnicima vračarske kriminalne grupe, nije pojavila svedok Tamara Đurić (na slici), supruga okrivljenog Nikole Kačarevića. Njoj je izrečena kazna od 100.000 dinara jer joj je poziv usmeno upućen u proteklu sredu, kada je suđenje odloženo zbog, u to vreme,obustave rada advokata.