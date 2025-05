"UBIJTE ME I ZAVRŠITE VIŠE" Potresno: Na suđenju za zločin u zatvoru Padinska Skela, otkriveni detalji mučenja Stanimira Brajkovića (FOTO)

DVOJICA zatvorenika, koji su bili u sobi sa Stanimirom Brajkovićem (76) u zatvoru Padinska Skela, kada su ga Srećko Stefanović, Saša Stanković i Dalibor Petrović tukli i zlostavljali, pa je na kraju preminuo, Milenko Miličić i Nikola Lukić svedočili su danas na suđenju okrivljenima u Višem sudu u Beogradu.

Foto: Fejsbuk

Miličić je promenio iskaz, koji je posle tog tragičnog događaja dao u Višem tužilaštvu i kada je okrivio Srećka Stefanovića da je tukao dedu. Sada je rekao da su to činili Saša i Dalibor.

- Video sam Sašu i Dalibora da su udarali dedu kolenom ispod rebara i pesnicama. Govorio sam im da to ne rade. Zvao sam više puta komandire da mu se ukaže pomoć, ali im nisam rekao da ga biju. Ni Stanimir se nije žalio da ga maltretiraju. Bio je vitalan. Ne znam zašto su to učinili, žao mi čoveka - kazao je Miličić u sudu, navodeći da je nekoliko puta video Srećka da dedi udari ćušku po glavi, kada mu uzme cigaru.

Kazao je i da je jednom video Srećka kako dedu Stanimira udara i mokrim peškirom. Tvrdio da osim toga ništa drugo od prebijanja i zlostavljanja nije video u sobi, jer je svaki dan uzimao terapiju tri puta po 10 miligrama bensedina, pa je zbog toga uglavnom spavao.

- Nisam video da uriniraju u čašu sa kafom i daju mu da pije, ali sam čuo kako se smeju i kažu: "Popio je mokraću" - ispričao je Miličić, navodeći da nije video, niti čuo seksualno zlostavljanje Brajkovića sa metlom. - Deda Stanimir je pao u kupatilu, nisam toi video, a medicinski tehničar je dolazio da to slika. Posle je počeo da mokri u krevetu i ja sam tražio da mu donesu gusku, ali nisu nikada. On je često padao i verovatno je to bila posledica batina koje je dobijao, jer je u početku bio vitalan i stabilan, a onda je naglo počeo da pada.

Foto: Fejsbuk

On je kazao i da nije video da zatvorenik Nikola Lukić maltretira dedu, već samo da ga je jednom odgurnuo za vrat, kada mu je Brajković prosuo kafu, pa su onda Dalibor i Saša počeli da šamaraju Lukića.

- Ja sam tamo spavao i gledao da odslužim svoju kaznu. Nije me zanimalo ništa drugo. Šta sam ja tu mogao? Imaju komandiri. Bio sam pod tim tabletama ošamućen. Ja se ne sećam ni šta sam juče jeo. Tri puta sam bio na neuropsihijatriji. Mene nije zanimalo šta se dešava u sobi, gledao sam svoja posla - odgovorio je ovaj svedok na pitanje zašto menja iskaz i kako nije reagovao na dešavanja u sobi.

On je kazao da mu niko od okrivljenih nije pretio, niti da je na slobodi sreo nekoga od članova njihovih porodica. Odgovarajući na pitanja rekao je i da on nije udario Brajkovića, ali nije ga ni pitao odakle mu modrice. Naveo je da se trojica okrivljenih znaju odmalena.

S druge strane Lukić je optužio svu trojicu okrivljenih da su zajedno tukli Brajkovića.

Foto: Fejsbuk

- Sve je krenulo kada je potrošeno Brajkovićevih 4.000 dinara za kantinu, pa je on tražio da mu daju cigare i lupili su mu ćušku. Tako je počelo šamaranje malo po malo i na kraju su preterali - kazao je Lukić. - Srećko je potencirao udaranje, počne da ga tuče, pa legne i kaže "hajte sada malo vi" i Dalibor i Saša nastave. Udaraju ga pesnicama u rebra i po glavi naizmenično, šutiraju u noge. Saša ga je najviše tukao, a Dalibor ga je gazio po grudima. Brajković je govorio "ubijte me i završite više". Govorio sam im da prestanu, ali bi mi oni uzvratili sa, "šta se ti mešaš" i nastala bi tuča odmah.

Kazao je da su sva trojica Brajkoviću pretili da slučajno ne prijavi da ga tuku, jer znaju gde živi, govorili mu adresu i da će mu oteti unuku i raditi joj svašta. Rekao je da su Brajkovića svaki dan pomalo tukli po nekoliko minuta pesnicama u koleno i butinu, u paralizu, pa Brajković sedam dana pre smrti nije mogao sam da hoda, već su ga pridržavali, a dva dana pred smrt nije mogao ni da ustane iz kreveta.

- Te večeri posle 10 časova počeli su da ga biju i to je trajalo tri sata, sa manjim prekidima da popuše cigaretu. Svukli su ga sa kreveta na pod i tukli. Stavili su mu jastuk preko glave i ćebe preko njega i slabo se čulo da je jaukao. Ja sam bio u kupatilu i puštao vodu da se ne čuje. Mislim da mi je Saša to rekao. Ja nisam video ništa da su mu radili sa metlom, ali sam video Sašu kako je ostavlja iza kasete. Stanimir je sutradan bilo loše i ja sam prijavio to u zadnjem momentu, ali ga nisu odveli u bolnicu, već su ga prebacili u drugu sobu, gde je posle šest sati umro. Tamo su vodili svu trojicu i Brajković je pred smrt rekao da su ga oni tukli - ispričao je Lukić.

Ovaj svedok negirao je reči okrivljenog Saše Stankovića da je i on tukao Stanimira Brajkovića, gazio ga i polivao hladnom vodom.

- Nisam tukao dedu. Oni su Srećkovi drugovi i Srećko, koji je bio redar, ih je preko komandira prebacio kod sebe u sobu. Kada se Brajković uneredio Srećko ga je polivao hladnom vodom. To zadnje veče posle mučenja deda nije mogao da govori, krkljao je - kazao je Lukić.