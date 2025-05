NASTAVLJENO SUĐENJE ZORANU MARJANOVIćU: Svedočili bliski rođaci

U VIŠEM sudu u Beogradu danas je, posle nekoliko odlaganja, saslušanjem bliskih srodnika optuženog Zorana Marjanovića, nastavljeno ponovljeno suđenje za ubistvo njegove supruge Jelene 2.aprila 2016. godine na nasipu Crvenka u Borči.

FOTO: Ata images

Marjanovićev sin Uroš iskoristio je pravo da ne svedoči, dok su njegov brat Miloš i snaja Milica ostali pri iskazima, koji su dali na prvom suđenju.

Oni nisu odgovarali ni na pitanja, jer im ih niko nije ni postavio. Suđenje se nastavlja 11. juna, kada su kao svedoci pozvani Ljubica Marković, tetka Jelene Marjanović, pevačicina frizerka Zorica Gemovič, kao i svedok Milan Radić.

Inače, na prvom suđenju Miloš Marjanović je ispričao kako je pomagao bratu u traženju Jelene po nasipu u Borči:

- Krenuli smo kolima preko nasipa. Sve vreme smo bili usmereni na stranu prema Dunavu, jer je bila nepregledna, a na stranu na kojo je kasnije nađeno telo nismo ni gledali. U jednom momentu nam se pridružio policajac Boris Pucić. Razdvajali smo se tokom potrage, zato što su brat i otac odvezli Janu kući, a ja sam nastavio da tražim sa Borisom.

Na pitanje tužioca, kada je poslednji put u kući video Zorana, Jelenu i dete, on je rekao da je to bilo nakon što je odvezao suprugu na posao, ali da ne može da odredi koje je vreme bilo, kao i da je on posle toga otišao u sobu i zaspao i ne zna kada su oni su izašli iz kuće.

KAZNA PRVOSTEPENOM presudom Zoran Marjanović je bio osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge. Apelacioni sud u Beogradu je oborio ovu presudu i naložio novo suđenje, jer, kako je navedeno, bez obzira na obrazloženje presude na više od 7000 strna, nije utvrđeno činjenično stanje i mnoge stvari su ostale nedorečene ili nisu potkrepljene dokazima. Marjanović na suđenje dolazi sa slobode.

Na pitanje ko je gde sedeo u autu, on je rekao, prvo Zoran nazad sa detetom, pa se zamenio sa ocem i seo napred da bi mogli da izlaze i da je traže, a da je njihov otac sedeo nazad sa Janom.

Milica Marjanović je na prvom suđenju rekla da je u danu kad je Jelena nestala bila sa malom Janom. Napomenula je da se ne seća šta je devojčica govorila, ali da ostaje pri svom iskazu koji joj je pročitan, a u kom je navela da je dete reklo da je njena mama nestala u travi i da je nisu našli:

- Ne sećam se šta sam pričala, prošlo je mnogo vremena, ali sam sigurna da nije pričala o tome da se u bilo kom momentu na nasipu razdvajala od Zorana.