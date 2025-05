DVA SVEDOKA UBISTVA U KAFANI U MLADENOVCU KAŽU DA TRPE PRITISKE: Prilaze im okrivljena braća i njihova majka

DVOJICA svedoka tuče u kafani kod Mladenovca u kojoj je te večeri na sinov rođendan 28. avgusta 2023. godine nastradao Dušan Antonijević iz Kovačevca, u Višem sudu u Beogradu su tvrdila da trpe pritiske od trećeokrivljenog za ovo ubistvo Danijela Simića.

Foto: N. Skenderija

Vlasnik kafane u Muđulužju u kojoj se sve dogodilo Darko Milošević ispričao je u sudnici da mu je na Badnje veče u porti crkve prišao Danijel Simić i bahatim tonom mu rekao da je dao lošu izjavu u tužilaštvu.

- To se odnosilo na ovaj krivični postupak, jer ja ni u jednom drugom nisam svedočio, niti davao izjavu. Rekao mi je da ne smem da prođem njegovom ulicom - kazao je Milošević.

On je ispričao i da je te večeri nakon tuče i udaranja Antonijevića stajao ispred restorana, zvao policiju i Hitnu pomoć. Kada su okrivljeni odlazili, on im je rekao da ostanu i sačekaju policiju, ali oni nisu reagovali na to.

Drugi svedok Petar Aleksić, koji je to veče bio u kafani, u sudu je kazao da su mu pretila braća Simić.

- Ja njih baš i ne razlikujem. Te večeri sam bio u restoranu sa ženom i izašli smo u trenutku kada je Dušan pao i krenuli ka kolima, a jedan od braće Simić mi je rekao: "Gde begaš p...o". U septembru mi je prišla njihova majka u Mladenovcu i pozvala me mojim nadimkom "Moške". Rekao sam joj da se ne znamo, a ona je odgovorila "znamo se, znamo". Kazala mi je da je njihova majka i da nisam dao dobru izjavu u tužilaštvu, a ja stojim iza te svoje izjave - rekao je Aleksić.

On je ispričao i da mu je pred Novu godinu jedan od braće Simić, a misli da je to onaj što je prvi pušten na slobodu iz pritvora, prišao u jednom restoranu.

- Zvao me je da izađemo napolje, a ja nisam hteo, jer sam tu bio poslovno. Dao sam mu moju vizit kartu i rekao da me pozove sutra. Posle dva-tri sata sam došao opet u taj lokal sa svojom muzikom, a on je prošao pored mene, povukao me za rukav i rekao: "Siso". Nakon toga više nisam viđao braću Simić. Ja držim kafanu na dva kilometra od njihove kuće i tražim da sud zabrani da mi oni i njihova majka prilaze. Šta treba da radim, ako mi opet priđu, da li treba da ih pobijem? Ne plašim ih se, ali ne želim da ja napravim krivično delo.

On je na pitanje tužioca pojasnio da su se postupci braće Simić i njihove majke i njihove reči upućene njemu odnosile na ovaj krivični postupak u kojem je pozvan da svedoči. On je inače, kao i Milošević ostao pri svom iskazu datom u istrazi u tužilaštvu i sada nije ponavljao te detalje.

U ovom predmetu za teško ubistvo na bezobziran način optuženi su Marko Pitulić, Bojan Puketa i Danijel Simić, jer su prema optužnici nakon rasprave oko muzike udarali i šutirali Dušana Antonijevića, nakon čega je on preminuo u restoranu, a Miloš Janković, Marko Simić i Saša Stepanović, okrivljeni su za učestvovanje u tuči. Sledeće suđenje biće početkom juna, kada je planirano saslušanje preostalih svedoka.