SITNIM POVREDAMA NE PRIDAJU ZNAČAJ: Zbog smrti Stanimira Brajkovića u zatvoru Padinska Skela svedočio medicinski tehničar

NA suđenju četvorici čuvara iz zatvora Padinska Skela Slađanu Kovačeviću, Dušanu Komazecu, Stefanu Pavloviću, Zoranu Krstiću i doktorki Vesni Sredojevića, koji su optuženi za nesavestan rad zbog smrti zatvorenika u prekršajnom bloku Stanimira Brajkovića (74), danas je u Višem sudu u Beogradu saslušan medicinski tehničar Miroslav Stojanović.

Foto: Fejsbuk

Inače, Brajković je preminuo 4.2.2024. godine nakon što su ga nekoliko dana tukla i zlostavljala trojica zatvorenika sa kojima je bio u sobi, a niko od nadležnih u zatvoru nije primetio da se to dešava.

Tehničar Stojanović je rekao da je Brajković 25. januara imao jednu ogrebotinu sa desne strane čela i malo crvenilo.

- Komandir mi je rekao za to i kada sam delio terapiju, Brajković je izašao ispred sobe i ja sam to pogledao. Rekao mi je da se savio da nešto uzme iz kasete i ona se otvorila i zagrebala ga - kazao je Stojanović. - Mi tim sitnim povredama generalno ne pridajemo značaj. Nisam pisao belešku o tome. Nismo očekivali da će se na kraju nešto ovako desiti. Ne mogu da se setim da li sam za to rekao doktorki, u 90 odsto slučajeva joj kažem, ali za to tada ne znam.

On je rekao i da je Brajković tada dva tri puta dovođen u ambulantu na merenje pritiska, ali da ne može da se seti kojih datuma je to bilo.

- Komandir Nebojša Sibinčić me pozvao 1. februara i rekao da Brajković nije dobro. U ambulantu su ga doveli zatvorenik Nikola Lukić i još jedan. Neko od njih je ostao ispred u hodniku, a ne znam gde je drugi bio. Tada je bio prvi radni dan koleginice Ivane Lalić i pregledali smo ga i imao je pritisak 110 sa 50, pa smo mu dali terapiju natrijum florid. Nije imao nikakve vidljive povrede. Pitao sam ga da li ima problem u sobi i rekao je da nema. Nisam u njegovom ponašanju primetio strah i nelagodu. Ne znam gde je tada bila doktorka, u jednom trenutku je bila u ambulanti, ali ne znam kada - kazao je Stojanović.

On je ispričao da je 4. februara u nedelju radio sam i da mu je doktorka Sredojević, koja je radila prethodnog dana ostavila poruku da je pregledala Brajkovića i da on samo slika povrede.

- Pitao sam ga gde je pao, a on mi je pokazao u kupatilu, gde je bio i neki lavor. Imo je sivkastu modricu na čelu i kao da je bilo crvenilo na bradi. Na levoj ruci sa strane na mišici je imao masnice i ogrebotine sa desne strane iznad kuka. Zatvorenik Lukić mu je pridržavao ruku dok sam slikao. Doktorka je dan ranije popisala te povrede, a ja nisam video da ima još neke. Nisam zvao Hitnu pomoć, jer tadašnji upravnik Bukić nije dozvaoljavao da ih zovemo za svaku sitnicu. Uveče sam se čuo sa komandirom Jasminom Mikićem i on mi je rekao da Brajković nije dobro, pa sam mu rekao da zove Hitnu. Posle me on zvao oko 23 časa i rekao da je Brajković preminuo - ispričao je medicinski tehničar.

On je naveo da je upravnik bio strog i da su od njega imali pritisak da selektuju i da samo za najozbiljnija stanja zovu Hitnu pomoć. Kako je rekao kada bi zvao Hitnu, a ništa se ne desi, bio bi u problemu, jer bi tadašnji uravnik vikao da ih zovu samo kada je ozbiljno i da to nije zajebancija, a da on tada nije uočio da je Brajković životno ugrožen.

- U svakoj sobi nam se žali neko na nešto i ja sam ne mogu sve da postignem. Neko hoće kod psihijatra, neko zubaru, a ja se fokusiram na ono što mi doktorka napiše da uradim tog dana. U tom prekršajnom bloku je 80 do 90 ljudi kojima delim tarapiju i moram da budem brz. Oni izađu ispred sobe sa čašom vode i moraju da popiju lek pred nama. Tada se svi u glas žale, meni treba ovo, meni ono, ja nemam živaca da to sve slušam. Uglavnom dobijaju psihijatrijske terapije, jer je mnogo narkomana i alkoholičara u zatvoru - kazao je ovaj svedok, navodeći da Brajković u nedelju kada ga je slikao, a to veče je preminuo, nije bio za slanje u Specijalnu zatvorsku bolnicu.

On je rekao da je apsolutno siguran da je Brajković 4. februara izašao iz sobe da popije terapiju i da je na sebi tada imao zelenkastu majicu kratkih rukava. Kazao je i da je video snimak nadzorne kamere na kojoj se vidi samo njegova po lek ispružena ruka, a kaže da zna da je njegova, jer je starija i izborana, a ostali u sobi su bili mladi.

Medicinski tehničar je rekao da je Brajković tri puta dnevno uzimao po 10 miligrama bensedina i tablete za visok pritisak. Govorio mu je da smanji bensedine, ali ih je on tražio, govoreći da je nervozan i da hoće da spava.

Kazao je i da doktorki ne ostavlja informacije o svakom dovođenju u ambulantu, već samo za teža stanja, ako zatvorenik povraća ili ga boli stomak, ako mu treba infuzija.