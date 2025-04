CIMERA IZ NARODA ZULU IZBO NOŽEM ZBOG KLIME: Suđenje studentu iz Burkine Faso zbog pokušaja ubistva u Studentskom gradu

STUDENT iz Gvineje Bisao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Olinto Trinidade da Gama negirao je u Višem sudu u Beogradu da je hteo da ubije svog cimera u Studentskom gradu Khethokuhle Thanduksola Nkvanjanu iz Esvatinija, pripadnika naroda Zulu.

Foto: Z. Jovanović

On je, inače, optužen za pokušaj ubistva cimera, kojeg je kuhinjskim nožem ubo u stomak 26. septembra 2023. godine, oko dva časa posle ponoći, nakon svađe oko klime.

Da Gama je, iznoseći odbranu, rekao da mu je žao što se to desilo, pogotovo sa čovekom sa kojim je tri godine živeo u istoj sobi i sa kojim se poznaje prethodnih pet godina, jer su bili prijatelji, pa i cimeri u domu na Avali, gde su prvo stanovali po dolasku u Beograd na studiranje.

On je rekao da je te noći bio u sobi i pokušavao da zaspi, kada je Nkvanjane došao sa posla, seo na krevet i isključio klimu.

- Ja sam je uključio, a on je isključio i tako smo je više puta uključivali i isključivali. Rekao sam mu da je ne gasi, jer je bilo toplo. Došao sam do njegovog kreveta i lupio ga otvorenom šakom po ruci i rekao mu da ne isključuje više klimu. On me je šutnuo nogom, pa sam pao na pod, zatim je bacio ćebe preko mene i dva puta me udario pesnicom. Ustao sam, a onda me je on uhvatio za vrat i gurnuo, pa sam se zateturao unazad do kuhinjskog dela. Zgrabio sam sa radnog pulta prvu stvar i pokušao da ga gurnem i on je mene gurnuo i tada sam na svetlosti iz toaleta video da držim nož. Upalio sam svetlo i video da je on rasečen po ruci i da krvari - ispričao je Da Gama.

Okrivljeni je rekao da je tada izašao u hodnik i govorio cimeru da neće više da se svađa, da prekinu, ali da je ovaj izašao za njim. Tu mu je govorio da potraži pomoć, jer je povređen, a Nkvanjane mu ništa nije odgovorio, već se vratio u sobu.

Da Gama kaže da je tada otišao u sobu kod prijatelja Aldaira Moreira i rekao mu da ima problem sa cimerom. Posle pet minuta je došla policija i pitala ko je Olinto i gde je nož, a kada im je rekao uhapsili su ga.

- U policijskoj stanici su mi rekli da sam cimera povredio u stomak. Ja sam video samo da je povređen po ruci. On nije ništa rekao, po njegovom izrazu lica nisam mogao da zaključim da mu je povređen stomak - rekao je Da Gama.

On je naveo i da su njih dvojica znali da se posvađaju, jer bi cimer uveče po dolasku sa posla pričao telefonom i nije hteo da izađe u hodnik i razgovara, pa od njega nije mogao da spava. Kako je rekao znali bi se povremeno gurati, ali se nikada nisu tukli.

Sud treba da utvrdi da li je oštećeni Nkvanjane i dalje u Srbiji, pa da ga pozove da da izjavu na suđenju. On je, inače, u istrazi u tužilaštvu dao drugačiji iskaz od Da Game, koji je negirao njegove navode da ga je napao na krevetu, opkoračio i udarao preko prekrivača.