ZAPALIO SE AUTO, POŽAR SE ŠIRI: Jeziva scena na "Milošu Velikom", veliki požar zahvatio obe trake
JEDNO putničko vozilo je u potpunosti zahvatio plamen, a kako možete videti na snimku koji objavljujemo, gust crni dim se nadvija nad ovom saobraćajnicom.
Gorivo se razlilo po putu, nakon čega ga je zahvatila vatra koja se raširila preko obe trake.
Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni da li ima povređenih.
Šta da radite u slučaju požara tokom vožnje?
U slučaju da vam se zapali auto tokom vožnje, ključno je da odmah zaustavite vozilo na bezbednom mestu - van kolovoza, na livadi ili parkingu, zatim ugasite motor i, ako je moguće, napustite vozilo, zatim pozovite vatrogasce (193) i policiju (192).
Stručnjaci skreću pažnju da nikako ne smete dirati zapaljene delove, posebno ne gorivo ili ulje, kao i da budete oprezni zbog moguće eksplozije goriva ili pneumatika.
Požar ne smete gasiti sami, posebno ako je velika vatra u pitanji. Otvaranjem haube može se pojačati dovod kiseonika i samim tim i plamen.
Najčešći uzroci požara na automobilima su neispravne električne instalacije ili problemi sa gorivom.
Kako je ranije rekao tadašnji komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Miloš Majstorović kod svih požara, pa tako i kod požara na automobilima, imaju veliki problem u kašnjenju samih dojava.
- Ako vam kažem da je automobil od početnog požara u punom plamenu za manje od 10 minuta, onda vidite koliko je potrebno brzo dojaviti - rekao je ranije Majstorović.
(Kurir)
