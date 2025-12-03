Nesreće

KOMBI UDARIO DEČAKA (2) U SREMČICI: Hitno prebačen u bolnicu - Otrgao se baki iz ruku i izleteo na ulicu

Ana Đokić

03. 12. 2025. u 09:34

TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se juče oko 13 časova u Sremčici, kada je vozač kombija udario dvoipogodišnjeg dečaka.

КОМБИ УДАРИО ДЕЧАКА (2) У СРЕМЧИЦИ: Хитно пребачен у болницу - Отргао се баки из руку и излетео на улицу

FOTO:S.Babović, Privatna arhiva

Mališan je hitno prebačen u bolnicu sa teškim povredama jetre.

Prema nezvaničnim informacijama, nezgoda se dogodila dok se dečak nalazio na trotoaru u pratnji svoje bake. U jednom trenutku, dečak se navodno odvojio od nje i pokušao sam da pređe ulicu.

U tom momentu, na njega je prednjim delom vozila naleteo kombi kojim je upravljao M. M. (67).

Vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola

Policija je izvršila testiranje vozača M. M. (67) i utvrđeno je da u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje će preduzeti dalje korake u vezi sa utvrđivanjem svih okolnosti ove teške nezgode.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

“Snimak sa kamera otkriva sve: trenutak koji je šokirao Beograd”

