UDARIO AUTOM DEČAKA, PA POBEGAO: Teška nesreća u Rakovici u blizini osnovne škole

SAOBRAĆAJNA nesreća dogodila se danas u Rakovici, na raskrsnici ulica Dr Milivoja Petrovića i Starca Milije, u kojoj je povređen devetogodišnji dečak.

Lj.P.

Nesreća se dogodila u neposrednoj blizini Osnovne škole "Nikola Tesla". Prema nezvaničnim informacijama, dečaka je oborio putnički automobil.

Ono što dodatno šokira jeste informacija da je vozač automobila pobegao sa mesta nesreće, ne pruživši pomoć povređenom detetu.

Više detalja o stepenu povreda dečaka i potrazi za vozačem biće poznato nakon istrage.

Slučajevi

- 18. novembar 2025. godine prijavljeno je da je automobil marke "punto" udario devojčicu (7) na pešačkom prelazu u blizini škole

- 4. novembar 2025.godine prijavljeno je da je automobil marke "zastava 10", kojim je upravljao Milivoje M. (79), udario devojčicu (9), učenicu te škole, na obeleženom pešačkom prelazu u Ulici Starca Milije

(Telegraf)

