DVA VOZAČA U NOVOM SADU POTPUNO ALKOHOLISANA ZA VOLANOM: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 247 prekršaja

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 17. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 247 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

G.Šljivić

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 13 vozača i dva vozila, a zadržana su dva vozača zbog nasilničke vožnje, jer su u Novom Sadu, upravljali vozilima u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.

U ponedeljak, 17. novembra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba lakše povređena.