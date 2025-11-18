DVA VOZAČA U NOVOM SADU POTPUNO ALKOHOLISANA ZA VOLANOM: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 247 prekršaja
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 17. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 247 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 13 vozača i dva vozila, a zadržana su dva vozača zbog nasilničke vožnje, jer su u Novom Sadu, upravljali vozilima u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.
U ponedeljak, 17. novembra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba lakše povređena.
Preporučujemo
POŽARU U ŽELEZNIKU: Stan izgoreo do neprepoznatljivosti zbog upaljene cigarete?
19. 11. 2025. u 10:20
TINEJDžER SAV IZLOMLjEN PRIMLjEN U URGENTNI: Doživeo horor kod Ostružnice
19. 11. 2025. u 08:46
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)