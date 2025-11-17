Nesreće

JEDNA OSOBA POGINULA , TRI TEŠKO, A 11 LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu minulog vikenda dogodilo se 30 saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

17. 11. 2025. u 14:20

NA području Južnobačkog okruga minulog vikenda, odnosno od 14. do16. novembra, dogodilo se 30 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, tri su zadobile teške, a 11 lake telesne povrede.

ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА , ТРИ ТЕШКО, А 11 ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу минулог викенда догодило се 30 саобраћајних несрећа

FOTO:MUP

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 19 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, dve su teže, a šest je lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 628 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 120 vozača i 16 vozila, a zadržano je 11 vozača, devet zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i jedan zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je, u Kovilju, vozio automobil sa više od dva  promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ko je JEDINI političar koji je obilazio Cecu u zatvoru? Ispunio joj zahtev, pre toga joj bilo zabranjeno

Ko je JEDINI političar koji je obilazio Cecu u zatvoru? Ispunio joj zahtev, pre toga joj bilo zabranjeno