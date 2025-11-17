JEDNA OSOBA POGINULA , TRI TEŠKO, A 11 LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu minulog vikenda dogodilo se 30 saobraćajnih nesreća

NA području Južnobačkog okruga minulog vikenda, odnosno od 14. do16. novembra, dogodilo se 30 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, tri su zadobile teške, a 11 lake telesne povrede.

FOTO:MUP

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 19 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, dve su teže, a šest je lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 628 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 120 vozača i 16 vozila, a zadržano je 11 vozača, devet zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i jedan zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je, u Kovilju, vozio automobil sa više od dva promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.