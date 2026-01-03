MI ĆEMO VODITI VENECUELU, PREUZIMAMO I NAFTU: Šokantno obraćanje Trampa posle otmice Madura (VIDEO)

PREDSEDNIK Donald Tramp obraća se iz Mar-a-Lago rezidencije gde govori o napadu koji je izveden na prestonicu Venecuele i hapšenju predsednika Nikolasa Madura.

Obraćanje Trampa

- Pretežno vojna vazdušno-desantna sila izvela je spektakularan napad, i to je bio napad kakav ljudi nisu videli još od Drugog svetskog rata. Bila je to sila protiv vojne tvrđave u samom srcu Karakasa, sa ciljem da se diktator Nikolas Maduro izvede pred lice pravde. To je bio jedan od najupečatljivijih, najefikasnijih i najmoćnijih prikaza sile u istoriji SAD.

Kada se razmisli o tome, bilo je i drugih dobrih operacija, kao što su napad na Solemanija, napad na Al Bagdadija i, sasvim nedavno, napadi na iranske nuklearne objekte u okviru operacije „Ponoćni čekić“. Sve je bilo savršeno izvedeno i urađeno.

Nijedna nacija na svetu ne bi mogla da postigne ono što smo mi postigli juče, i to, iskreno, u tako kratkom vremenskom periodu. Sve ono što je najbolje u vojsci, kapaciteti, funkcionisanje, bilo je na delu. Maduro je uhvaćen usred noći. Bilo je mračno, a svetla Karakasa su u velikoj meri bila isključena zahvaljujući određenoj ekspertizi koju posedujemo. Bilo je mračno. Bilo je smrtonosno.

Ali on je uhvaćen zajedno sa svojom suprugom Silijom Flores, i oboje se sada suočavaju sa američkom pravdom. Protiv njih su podignute optužnice u federalnom okrugu Njujork.

Zbog kampanje smrtonosnog narko-terorizma protiv nas i naših građana. Želim da se zahvalim muškarcima i ženama koji su tokom noći ostvarili uspeh neverovatnom brzinom, snagom, preciznošću i samopouzdanjem, tako nešto niste videli.

Ako se osvrnete na Avganistan ili na dane Džimija Kartera, to je bilo drugačije vreme, kada je postojala poštovana država. Ratnici, u saradnji sa našim snagama bezbednosti, bili su zatečeni u veoma spremnim položajima. Čekali su nas. Znali su da imamo mnogo brodova u pripravnosti. Bili su u pripravnim pozicijama, ali su bili nadjačani i veoma brzo onesposobljeni.

Ako biste videli ono što sam ja video sinoć, bili biste impresionirani. Nikada više nećete videti nešto slično. Nijedan američki pripadnik službe nije poginuo, niti je ijedan deo opreme izgubljen. Imali smo mnoga hapšenja, mnogo aviona je učestvovalo u borbi, a da pri tom nije izgubljen nijedan komad opreme i nijedan pripadnik službe nije stradao.

Sa sposobnostima koje naši neprijatelji ne mogu ni da počnu da zamišljaju, mi imamo najbolju opremu na svetu. Ništa nije kao ono što mi imamo, možete to da vidite. Onemogućili smo 97% droge koja dolazi morem. Svaki brod ubije 24–25 hiljada ljudi.

Ta droga dolazi iz mesta koje se zove Venecuela.

Mi ćemo voditi zemlju sve dok ne dođe vreme da se sprovede bezbedna, ispravna i pravična tranzicija vlasti. Ne želimo da se umešamo tako što bi neko drugi došao na vlast, a da se tokom godina ponovo pojavi ista situacija. Zato ćemo voditi zemlju dok ne budemo mogli da obezbedimo bezbednu, ispravnu i pravičnu tranziciju.

Želimo mir, slobodu i pravdu za veliki narod Venecuele, a to uključuje i mnoge iz Venecuele koji žive u Sjedinjenim Državama i žele da se vrate u svoju zemlju, u svoju domovinu. Ne možemo da rizikujemo da neko drugi preuzme vlast, a da nema dobro naroda na umu. Posle decenija… mi nećemo dozvoliti da se to dogodi.

Oni to znaju, a ono što ljudi ne razumeju jeste da ja ovo kažem jasno: dok ne dođe vreme da se sprovede odgovarajuća tranzicija, mi ćemo upravljati zemljom.

Kao što već znate, naftni biznis u Venecueli je propao. Potpuni kolaps, i to tokom dugog vremenskog perioda. Proizvodili su gotovo ništa u poređenju sa onim što su mogli. Mi ćemo angažovati naše veoma velike američke kompanije, najveće bilo gde u svetu, koje će doći, uložiti milijarde, popraviti teško oštećenu infrastrukturu i početi da donose novac zemlji.

I spremni smo da izvedemo drugi, mnogo veći napad ako bude potrebno. Pripremljeni smo za drugi talas ako zatreba. Za sada, to verovatno nije neophodno.

Ovo je bilo precizno usmereno, ali imamo mnogo veći talas koji možemo da pokrenemo ako bude potrebno. Ovo partnerstvo sa Venecuelom je nešto u čemu će svi želeti da učestvuju, zbog onoga što smo u stanju da uradimo. Učinićemo narod Venecuele bogatim, nezavisnim i bezbednim, a to će takođe učiniti izuzetno srećnim mnoge, mnoge ljude iz Venecuele koji žive u Sjedinjenim Državama.

Oni su toliko patili, više ne mogu da pate.

Nelegitimni diktator Maduro bio je glavni čovek masovne kriminalne mreže odgovorne za unošenje smrtonosnih količina droge u Sjedinjene Države, kako se navodi u optužnici. On je nadgledao kartel pod nazivom „Kartel de los Soles“, koji je eksploatisao naciju smrtonosnim otrovom što je dovelo do smrti bezbroj Amerikanaca. Preko 100.000 tokom godina, zbog njega.

Maduro i njegova supruga će se uskoro suočiti sa punom snagom američke pravde i izaći pred sud. U ovom trenutku nalaze se na brodu koji plovi ka Njujorku, a odluka će biti doneta između Njujorka i Floride.

Imamo ljude kod kojih će u sudu biti predstavljeni ogromni dokazi o zločinima. Video sam ih… to je užasno i zapanjujuće da se tako nešto uopšte dogodilo. Mnogo godina nakon što mu je mandat istekao, ostao je na vlasti, tokom čega je vodio neprekidnu kampanju nasilja i terora protiv nas, ugrožavajući ne samo naš narod već i stabilnost čitavog regiona. Ne samo kroz trgovinu gigantskim količinama ilegalnih droga.

Maduro je slao divlje ubice i bande koje su terorisale naše zajednice, a on je zapravo zauzeo stambene komplekse. Sekli su prste ljudima koje su nazivali policijom. Bili su brutalni.

Ja samo moram da čestitam našoj vojsci, Pitu i svima u Nacionalnoj gardi. Posao koji su obavili, bilo da je u Vašingtonu ,učinio je grad potpuno bezbednim, više nego bilo gde u svetu. Sada nemamo kriminala u Vašingtonu. Nismo imali ubistava. Pre 6–7 meseci smo imali po dva ubistva nedeljno u prestonici, sada to više nemamo.

Ta organizacija je bila jedna od najgorih, ako ne i najgora. Otimali su ljude i ubijali ih. Sada imamo granicu kroz koju niko ne može da prođe. Pored toga, Venecuela je zaplenila američku naftu, imovinu i platforme, naneo nam je štetu od milijardi i milijardi dolara. Nikada nismo imali predsednika koji je išta preduzeo povodom toga. Oni su oduzeli imovinu. jednostavno su je uzeli.

Mi smo izgradili Venecuelu američkim talentom, pogonom i veštinom, a socijalistički režim nam je to ukrao silom. To je bila najveća krađa u istoriji naše zemlje. Ogromna naftna infrastruktura je oduzeta. Nismo ništa uradili povodom toga. Ja bih nešto uradio. Opljačkali su naš narod i potisnuli nas nazad van našeg sopstvenog hemisfera.

Štaviše, pod diktatorom Madurom, Venecuela je u našem regionu ugostila strane protivnike, zahtevajući ofanzivno naoružanje koje može da ugrozi naše interese, i oni su ga koristili sinoć — potencijalno u saradnji sa kartelima koji deluju na našoj granici.

Sve ove akcije bile su gruba kršenja osnovnih principa američke spoljne politike koji datiraju još od pre dva veka i nešto više. Još od Monroove doktrine, a Monroova doktrina je velika stvar. Mi smo je nadmašili mnogo, zaista mnogo. Zaboravili smo na nju, ali više ne zaboravljamo.

Pod novom nacionalnom strategijom, dominacija SAD nikada više neće biti dovedena u pitanje. To se neće desiti.

Da zaključim, prethodne administracije su doprinele i zanemarile rastuće bezbednosne pretnje u zapadnoj hemisferi. Pod Trampovom administracijom, mi ponovo jasno potvrđujemo američku moć na moćan način u celom našem regionu.

Ovo smo uradili već u našem prvom mandatu. Tada smo imali veliku dominaciju, a imamo je i sada. Svi nam se vraćaju. Budućnost će biti određena zaštitom trgovine, teritorije i resursa koji su ključni za našu nacionalnu bezbednost. Baš kao što su carine učinile našu zemlju bogatijom i našu nacionalnu bezbednost jačom nego ikada ranije. To su gvozdeni zakoni koji određuju globalnu moć.

Mi ćemo obezbediti granice, zaustaviti teroriste, razbiti kartele i zaštititi građane tamo gde su predsednici ranije nedostajali hrabrosti. Nikada neću dozvoliti da kriminalci deluju protiv Sjedinjenih Država.

Ovaj napad treba da bude upozorenje svima koji ugrožavaju suverenitet Sjedinjenih Država i dovode u opasnost američke živote. Embargo na svu venecuelansku naftu ostaje u punoj snazi, američka vojska ostaje raspoređena i u pripravnosti, a sve vojne opcije SAD ostaju na stolu dok se zahtevi u potpunosti ne ispune i ne budu zadovoljeni.

Sve političke i vojne ličnosti u Venecueli treba da razumeju šta će im se dogoditi ako ne budu pravedni, čak ni prema sopstvenom narodu. Diktator Maduro je konačno oslobodio venecuelanski narod. Narod Venecuele je slobodan. Oni su jutros bezbednija nacija, ponosna nacija ovog jutra.

Nisu dozvolili užasnim ljudima, onima koji su nam naneli veoma loše stvari, da nastave. Želim da zahvalim svima što su ovde.

Obraćanje Pit Hegseta

- Konačno, komandant koji svet poštuje i kojeg američki narod zaslužuje. Kao što je predsednik rekao, reči ne mogu da objasne hrabrost, snagu i preciznost ove istorijske operacije. Zajedničke vojne i policijske snage izvršile su je najveći Amerikanci koje naša zemlja može da ponudi.

Američki ratnici nemaju premca, najbolji su na svetu i ponos naše zemlje. Ono što sam ja i svi mi bili svedoci je prava hrabrost, upornost i slava američkog ratnika. Ja sam jednostavno počastvovan takvim ljudima, i hvala našem predsedniku, Danu i Amerikancima koji su stajali sinoć.

Naši ratnici su elita, i ponovo, predsednik Tramp vas podržava. Nijedna druga zemlja na planeti, i nije ni blizu, ne bi mogla da izvede ovako nešto. Nijedan drugi predsednik nikada nije pokazao ovakvu vrstu liderstva, hrabrosti i rešenosti, najmoćniju kombinaciju koju je svet ikada video.

Koordinacija, preciznost i veoma duga ruka američke pravde bili su u potpunosti prikazani usred noći. Nikolas Maduro je imao svoju šansu, baš kao što je i Iran imao svoju šansu. Ali je nisu iskoristili. Ni oni, ni on. Zaigrao se i saznao posledice.

Tramp je smrtonosno ozbiljan u zaustavljanju bandi u našoj zemlji. Smrtonosno ozbiljan u zaustavljanju otrova, u vraćanju nafte koja nam je ukradena, i smrtonosno ozbiljan u ponovnom uspostavljanju američkog odvraćanja i dominacije u zapadnoj hemisferi.

Ovde se radi o bezbednosti, sigurnosti, slobodi i prosperitetu američkog naroda. Ovo je "Amerika na prvom mestu". Ovo je mir kroz snagu, i američko Ministarstvo odbrane je ponosno što pomaže da se to ostvari.

Dobrodošli u 2026. godinu. I pod predsednikom Trampom, Amerika se vratila. Sada bih želeo da poželim dobrodošlicu našem predsedavajućem Kejnu, koji će dati više detalja o operaciji.

Kejn otkrio detalje o operaciji

- Misija hapšenja u Karakasu radi izvođenja pred lice pravde dvoje optuženih lica, Nikolasa i Silije Maduro. Ova operacija, poznata pod nazivom ''Apsolutna odlučnost“, bila je odlučna, precizna i sprovedena u najmračnijoj noći 2. januara. Bila je kulminacija višemesečnog planiranja i uvežbavanja, kakvo samo vojska Sjedinjenih Država može da preduzme.

Ono što bih želeo da podelim sa vama jutros jesu pripreme i detalji, bez ugrožavanja bilo koje naše taktike, tehnika i procedura. Takođe postoji mogućnost da će ovaj zadatak morati ponovo da izvrši misiju. Operacija je bila zasnovana na decenijama iskustva u složenim kopnenim, svemirskim i operacijama u realnom vremenu. Tokom poslednje dve decenije, naše snage su delovale u okviru specijalnih operacija na najvišim nivoima.

Ova konkretna misija zahtevala je svaki deo naših združenih snaga - vojnike, mornare, vazduhoplovce, marince i gardiste koji su radili u potpunom jedinstvu sa našim obaveštajnim agencijama i timovima za sprovođenje zakona. Ništa ne bismo mogli bez agencija kao što su CIA, NSA i NGA.

Posmatrali smo, čekali, pripremali se i ostali strpljivi i profesionalni. Ova misija je bila pedantno pripremana, na osnovu decenija misija tokom prethodnih godina. Ovo je bila smela operacija koju su samo Sjedinjene Države mogle da izvedu. Zahtevala je preciznost i integraciju unutar naših združenih snaga. Reč „integracija“ ne može u potpunosti da opiše ogromnu složenost ove misije i izvlačenja, toliko preciznih da je uključivalo 150 letelica širom zapadne hemisfere, savršeno usklađenih u vremenu i prostoru, sa jednim jedinstvenim ciljem, a to je ubacivanjem udarne snage u centar Karakasa uz očuvanje elementa taktičkog iznenađenja.

Samo jedna greška u bilo kojoj komponenti ove savršeno podmazane mašine mogla je da ugrozi celu misiju. Oni koji su sinoć bili u vazduhu iznad Karakasa bili su spremni da daju svoje živote — i oni u letelicama, i oni na zemlji, i u helikopterima.

Posle meseci rada obaveštajnih službi da pronađu Madura i razumeju kako se kreće, gde je živeo, gde je putovao, šta je jeo, šta je nosio, koje su bile njegove rute, u decembru su naše snage bile postavljene i spremne, čekajući niz usklađenih događaja. Ključno je bilo odabrati pravi dan kako bi se minimizirao potencijal za civilne žrtve, maksimizirao element iznenađenja i smanjio rizik po naše ljudstvo.

Američke specijalne snage su jutros oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu iz Venecuele izvele Madura i njegovu suprugu, nakon čega je američki državni tužilac Pam Bondi saopštila da će se bračni par Maduro suočiti sa optužnicom koju je protiv njih podigao sud u Njujorku.

Venecuela je kao odgovor rasporedila svoje oružane snage radi "sveobuhvatne odbrane nacije".

Sjedinjene Američke Države optužile su Madura da vodi "narko-državu" i da je manipulisao izborima 2024. godine, koje je opozicija tvrdila da je ubedljivo dobila.

Karakas optužuje SAD da pokušavaju da "preuzmu kontrolu nad strateškim resursima Venecuele, naročito naftom i mineralima“ i da "pokušavaju silom da slome političku nezavisnost zemlje“.

Venecuelanska opozicija veruje da je Madurovo hvatanje "postignuto dogovorom“.

Navodi se i da je Maduro u Njujorku gde će biti osuđen za "narko-terorizam", a Ministarstvo pravde je objavilo dokumenta vezana za ovaj slučaj.