MUŠKARAC TEŠKO POVREĐEN: Saobraćajna nezgoda u Beogradu

В.Н.

15. 11. 2025. u 09:33

SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se sinoć u Beogradu u kojoj je teške povrede zadobio muškarac (43).

МУШКАРАЦ ТЕШКО ПОВРЕЂЕН: Саобраћајна незгода у Београду

Foto D. N.

Do udesa je došlo u 23.20 časova u Radničkoj ulici kod Ada mola, a automobil se prevrnuo.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći 126 intervencija, od kojih je 16 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, prenosi Tanjug.

0 0

Na LAZAREVAČKOM drumu u beogradskom naselju Čukarica jutros oko tri sata izbio je požar, pri čemu su gorele barake, a iz Hitne pomoći je Tanjugu rečeno da su ekipe te službe na licu mesta konstatovale smrt jedne osobe.

15. 11. 2025. u 08:02

