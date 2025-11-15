MUŠKARAC TEŠKO POVREĐEN: Saobraćajna nezgoda u Beogradu

SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se sinoć u Beogradu u kojoj je teške povrede zadobio muškarac (43).

Foto D. N.

Do udesa je došlo u 23.20 časova u Radničkoj ulici kod Ada mola, a automobil se prevrnuo.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći 126 intervencija, od kojih je 16 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, prenosi Tanjug.

