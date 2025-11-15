MUŠKARAC TEŠKO POVREĐEN: Saobraćajna nezgoda u Beogradu
SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se sinoć u Beogradu u kojoj je teške povrede zadobio muškarac (43).
Do udesa je došlo u 23.20 časova u Radničkoj ulici kod Ada mola, a automobil se prevrnuo.
Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći 126 intervencija, od kojih je 16 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, prenosi Tanjug.
