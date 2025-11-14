Nesreće

"HTELI SMO DA IZBEGNEMO SUDAR, PA SMO UDARILI U ŽENE" Suvozač iz "golfa" tvrdi da ih je isekao drugi auto na Banjici (FOTO/VIDEO)

14. 11. 2025. u 14:34

"AUTOMOBIL je krenuo da skrene polukružno, on nas je isekao. Mi smo pokušali da ga izbegnemo, da izbegnemo sudar i tako smo udarili u ostrvo, pa u semafor i onda smo zakačili dve osobe", priča Luka B. (19) suvozač iz "golfa" koji je udario dve žene na Banjici.

Foto: D. Milovanović

 Kako priča ovaj mladić koji je zatečen na mestu saobraćajne nesreće, dok je njegov drug, vozač "golfa" Relja R. (21) na VMA gde mu se vadi krv kako bi se utvrdilo da li ima alkohola u krvi, sve se dogodilo zbog kako kaže: "drugog vozača koji ih je isekao": 

 - Mi smo pokušali da izbegnemo sudar i onda smo udarili u jednog prodavca i jednog pešaka na semaforu. Gospođi koja je prodavala povređeno je malo rame i u svesnom stanju je bila. Osoba koja je bila isto udarena, a koja je pešak je pala, ali je bila u svesnom stanju. Kada je došla Hitna pomoć one su ustale - rekao je ovaj mladić za "Blic".

"Hteli smo da nađemo vozača koji nas je isekao"

Foto: Фото: Д. Миловановић

Prema njegovim rečima, oni su ostali na licu mesta i pozvali su policiju i Hitnu pomoć. 

 - Mi smo hteli da nađemo vozača koji je nas "isekao". Drug koji je bio vozač je povređen, udario ga je air bag u glavu. Mi smo prvi zvali Hitnu pomoć i policiju. Krenula je priča da je neko poginuo, mi smo odmah pomerili vozilo, hvala Bogu nikog nije bilo ispod njega. Vozač je odvezen na VMA da mu izvade krv - kaže ovaj mladić.

Uviđaj je u toku, a uzrok ove nesreće još uvek nije poznat. 

