DVE OSOBE POVREĐENE U DVA UDESA: Lekari noćas imali pune ruke posla u Beogradu

В.Н.

22. 10. 2025. u 07:19

DVE osobe zadobile su lakše povrede u dva udesa koja su se dogodila tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Foto: D. N.

Žena od 36 godina prevezena je u KC Bežanijska kosa nakon što je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 20.28 časova u Vrtlarskoj ulici u Zemunu.

Drugi udes dogodio se u Ustaničkoj ulici u 21.55 časova i u njemu je povređen muškarac, koji je potom prevezen u Urgentni centar, a starost povređenog nije poznata.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 119 puta, a od toga je 27 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari, onkološki i psihijatrijski pacijenti.

(Tanjug)

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

