POVREĐENO DETE (6) U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Dečak je kolima Hitne pomoći prevezen na Dečiju kliniku u Tiršovoj

V.N.

19. 10. 2025. u 07:07

SINOĆ u 21.00 sat na Vidikovcu, na raskrsnici kod Mekdonaldsa, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je lakše povređeno šestogodišnje dete, rečeno je Tanjugu jutros u Hitnoj pomoći.

Foto: D. N.

Prema rečima dežurnog lekara, povređeni dečak je kolima Hitne pomoći prevezen na Dečiju kliniku u Tiršovoj na dijagnostiku i lečenje.

Protekle noći bilo je ukupno 128 intervencija, od čega je 27 obavljeno na javnim mestima.

Bilo je više slučajeva alkoholisanih maloletnika, koji su odvezeni na odeljenje toksikologije VMA.

Kako je Tanjugu rečeno, najviše su se javljali hronični bolesnici, i to astmatičari, hipertenzičari i psihijatrijski pacijenti.

