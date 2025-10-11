Nesreće

BEŽIVOTNO TELO IZMEĐU DIVIČA I KULA GRADA: Istraga u toku

В Митрић

11. 10. 2025. u 11:16

NA litici između Diviča i Zvornika, ispod Kula Grada, pronađeno beživotno telo nepoznate osobe, rečeno je u policiji.

V. MITRIĆ

Zvornička policija je o tome sinoć obaveštena. Odmah su poslali patrolu na mesto događaja. Urađen je uviđaj. Tek treba da se ustanovi kako je smrt nastala i da se identifikuju pokojnik. 

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Istraga se nastavlja. 

