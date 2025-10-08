ZADRŽANA DVA VOZAČA, JEDAN ZBOG PIJANSTVA, DRUGI DA NE PONOVI PREKRŠAJ: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i kaznila 401 prekrša
Policijska uprava u Novom Sadu je, 7. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 401 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 19 vozača i četiri vozila, a zadržana su dva vozača, jedan jer je vozio pod dejstvom alkohola, a drugi zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Onoi će biti privedeni sudiji za prekršaje.
U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, odnosno Grada Novog Sada, dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede.
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
