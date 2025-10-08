Nesreće

ZADRŽANA DVA VOZAČA, JEDAN ZBOG PIJANSTVA, DRUGI DA NE PONOVI PREKRŠAJ: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i kaznila 401 prekrša

Ljiljana Preradović

08. 10. 2025. u 15:19

Policijska uprava u Novom Sadu je, 7. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 401 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

ЗАДРЖАНА ДВА ВОЗАЧА, ЈЕДАН ЗБОГ ПИЈАНСТВА, ДРУГИ ДА НЕ ПОНОВИ ПРЕКРШАЈ: Полиција у Јужнобачком округу за дан открила и казнила 401 прекрша

Foto: N. Živanović

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 19 vozača i četiri vozila, a zadržana su dva vozača, jedan jer je vozio pod dejstvom alkohola, a drugi zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Onoi će biti privedeni sudiji za prekršaje.

U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, odnosno Grada Novog Sada, dogodile su se dve saobraćajne nesreće  u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede.

