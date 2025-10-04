Nesreće

TEŽAK SUDAR KOD MLADENOVCA: Više vozila uništeno na ulazu u grad, Hitna pomoć na licu mesta

04. 10. 2025. u 17:16

PREMA prvim informacijama do saobraćajne nesreće je došlo u smeru iz Beograda ka Mladenovcu kod Daščare.

Foto: Novosti

Kako se vidi na fotografijama koje kruže na društvenim mrežama sudarili su se automobil i kombi.

Za sada nije poznato stanje učesnika u nesreći, kao i uzrok nesreće.

Saobraćaj je trenutno obustavljen, a ekipe Hitne pomoći i policija su na terenu.

