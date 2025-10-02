Nesreće

ISTRAGA EKSLOZIJE U KOSOVSKOJ ULICI: Nije plinska boca ?

Zagorka Uskoković

02. 10. 2025. u 11:11

JUTROS je nastavljen uviđaj na licu mesta u Kosovskoj ulici na trećem spratu zgrade u stanu broj 12..

ИСТРАГА ЕКСЛОЗИЈЕ У КОСОВСКОЈ УЛИЦИ: Није плинска боца ?

Foto F. Rogović

Pregradni zid između dva stana je u potpunosti srušen.U stanu je  zatečeno telo  nepoznate osobe i  naložena je obdukcija. Ne zna se tačno uzrok smrti i eskplozije.Tokom istrage tek ce biti utvrđeno da li plinska boca može da izazove takvu eksploziju. Bojler je ostao neoštećen.

Sinoć nije bilo struje, pa nije ni bilo bezbedno  i  uviđaj  je nastavljen danas po nalogu VJT u Beogradu. Na licu mesta je veštak građevinske struke.

Naloženo je da se utvrdi koja su lica prijavljena, odnosno žive na navedenoj adresi i da se  mesto događaja  obezbedi i osigura kako u pogledu dokaza, tako i u pogledu bezbednosti građana. Istraga je u toku.

