ISTRAGA EKSLOZIJE U KOSOVSKOJ ULICI: Nije plinska boca ?

JUTROS je nastavljen uviđaj na licu mesta u Kosovskoj ulici na trećem spratu zgrade u stanu broj 12..

Foto F. Rogović

Pregradni zid između dva stana je u potpunosti srušen.U stanu je zatečeno telo nepoznate osobe i naložena je obdukcija. Ne zna se tačno uzrok smrti i eskplozije.Tokom istrage tek ce biti utvrđeno da li plinska boca može da izazove takvu eksploziju. Bojler je ostao neoštećen.

Sinoć nije bilo struje, pa nije ni bilo bezbedno i uviđaj je nastavljen danas po nalogu VJT u Beogradu. Na licu mesta je veštak građevinske struke.

Naloženo je da se utvrdi koja su lica prijavljena, odnosno žive na navedenoj adresi i da se mesto događaja obezbedi i osigura kako u pogledu dokaza, tako i u pogledu bezbednosti građana. Istraga je u toku.