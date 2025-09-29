ZA VOLANOM I NA DVA TOČKA POTPUNO PIJANI: Policija u Južnobačkom okrugu za vikend imala pune ruke posla
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 715 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 88 vozača i sedam vozila, a zadržano je 16 vozača, devet jer su vozili pod dejstvom alkohola, tri zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a četiri zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su, u Novom Sadui, vozili automobie, a u Selenči bicikl, u stanju poptune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu.
Prekršajna prijava za nasilničku vožnju biće podneta i protiv vozača koji je, na području Bačkog Petrovca, vozeći nedozvoljenom brzinom, preticao kolonu preko pune linije. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.
U periodu od 26. do 28. septembra, na području Južnobačkog okruga, dogodile su se 23 saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 11 lake telesne povrede.
U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća u kojima je osam osoba lakše povređeno.
