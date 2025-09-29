Nesreće

ZADRŽANO SEDAM VOZAČA ZBOG ALKOHOLISANOSTI: POlicija u Subotici protekle nedelje izdala 726 prekršajnih naloga

Ljiljana Preradović

29. 09. 2025. u 11:40

POLICIJA u Subotici je protekle nedelje, podnela 82 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 726 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 32 vozača od kojih je za sedam vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

Foto: N. Živanović

U periodu od 22. do 28. septembra na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća. U sedam saobraćajnih nesreća  dve osobe su teže,  16 osoba je lakše povređeno dok je u pet saobraćajnih nesreća  pričinjena samo materijalna šteta.

.U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 25 intervencije.

