ZADRŽANO SEDAM VOZAČA ZBOG ALKOHOLISANOSTI: POlicija u Subotici protekle nedelje izdala 726 prekršajnih naloga

POLICIJA u Subotici je protekle nedelje, podnela 82 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 726 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 32 vozača od kojih je za sedam vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

Foto: N. Živanović

U periodu od 22. do 28. septembra na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća. U sedam saobraćajnih nesreća dve osobe su teže, 16 osoba je lakše povređeno dok je u pet saobraćajnih nesreća pričinjena samo materijalna šteta.

.U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 25 intervencije.