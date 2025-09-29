ZADRŽANO SEDAM VOZAČA ZBOG ALKOHOLISANOSTI: POlicija u Subotici protekle nedelje izdala 726 prekršajnih naloga
POLICIJA u Subotici je protekle nedelje, podnela 82 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 726 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 32 vozača od kojih je za sedam vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U periodu od 22. do 28. septembra na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća. U sedam saobraćajnih nesreća dve osobe su teže, 16 osoba je lakše povređeno dok je u pet saobraćajnih nesreća pričinjena samo materijalna šteta.
.U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 25 intervencije.
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
